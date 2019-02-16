“Від нашого сталевого х*я у вас до сих пір присмак у роті”: українка розмазала “великоросів” за Крим і Донбас

Російські пропагандисти знову обурилися того, що Україна “мала нахабство захищати свої землі на Донбасі після того, як туди ступив чобіт окупантів Кремля, нібито танками пішовши на беззбройних співвітчизників.

У відповідь на черговий маразм українська журналістка Яніна Соколова у своїй вечірньої передачі докладно нагадала, як і за допомогою кого почалася війна в нашій країні.

“Так ви зає*али, чесно! В березні 14 року ви окупували Крим, і Кривавий пастор-узурпатор не дав наказ починати проти вас військові дії. Ми не ввели війська в надії, що ваше короткочасне божевілля зупинить Будапештський меморандум. Що наші західні партнери не зупиняться на “стурбованості” і “крайню стурбованість”. Потім ми сподівалися, що Криму вам буде достатньо і ви, як жирний і объевшийся удав, уползете в кущі перетравлювати півострів. Ми не зробили жодного пострілу, щоб не проливати, як тоді ми думали, братню кров. Але ви не заспокоїлися! Ваші Мотороли з’явилися в Харкові, а Безлеры – в Донецьку. Вони також, як в Криму, блокували військові частини і захоплювали адміністративні будівлі. Ваш Гиркин-Стрільців після Криму зі своїм загонам захопив Слов’янськ, і тільки на наступний день в. о. президента Турчинов дав наказ армії захищати територіальну цілісність України. Так як на території Донбасу діяли збройні формування не громадян України”, – розповіла вона.

Соколова підкреслила, що українці дали відсіч іноземним агресорам, захищаючи свій народ і свою землю.

“І після цього ви кажете про кровожерливих карателів? Про незаконність використання української армії? Так ви надіслали нам ваших професійних найманців на сафарі, яким протистояли добровольці і ненавчений і необстріляна армія. Так, не було чобіт, зате була віра у свою землю, слова Подерв’янського “Від’їб*ться від нас, будь ласка!” і величезний сталевий х*й, від якого у вас до сих пір металевий присмак у роті. Всім же відомо, що Маріуполь ви не взяли, бо не хотіли? Тому, шановні великороси, взуваємо кросовочки “Рібок” і дружно пересідаємо з голки російського світу на обличчя одного невисокого людини”, – резюмувала вона.