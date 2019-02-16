Жінка померла від раку після тривалої і безуспішної боротьби.

Померла знаменита британська письменниця Андреа Леві.

Відомо, що жінка померла від раку після тривалої і безуспішної боротьби з хворобою у віці 62 років. У своїй прощальній публікації редактор письменниці Джейн Морпет заявила: «Її спадщина унікальна, і її голос буде почутий наступними поколіннями».

Зазначимо, що її романи «Маленький острів» і «Довга пісня» були екранізовані, і мали касовий успіх. Саме з ними до неї прийшов серйозний успіх, а ранні книги не користувалися великою популярністю. Найбільш відомий її роман «Малий острів», що розповідає історію двох пар – англійської та ямайської – чиї долі переплітаються в Лондоні після Другої світової війни.

Леві – одна з перших чорношкірих британських авторів, яка домоглася не лише визнання. Свою першу книгу Леві написала вже після тридцяти років.

Батьки самої письменниці перебралися в Великобританію з Ямайки в 1948 році, за вісім років до народження дочки.