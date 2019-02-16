Афера «Укрзалізниці»: хто намагається вкрасти 21 мільйон під вже існуючий сайт з продажу квитків

Ми продовжуємо наше розслідування про аферу «Укрзалізниці», пов’язаної з купівлею клону системи продажу е-квитків на аероекспрес «Київ – Бориспіль» за 21,4 млн грн. розкриємо імена ідеологів та учасників змови.

Бенефіціари афери

А вже через тиждень в ході презентації нового логотипу УЗ ВИТЕС представив термінал самообслуговування для покупки квитків на аероекспрес «Київ – Бориспіль». Пізніше, самі того не розуміючи, свою участь у схемі постами у Фейсбуці фактично підтвердили на той час ще в. о. голови правління «Укрзалізниці» Кравцов, директор ГІОЦ Олександр Войтко та представник «ВИТЕС», екс-заступник директора IT-департаменту УЗ Євген Срібний.