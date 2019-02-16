У Британії назвали умову зміни ставлення до РФ

Данкан підтвердив тверду позицію Великобританії.

Велика британія змінить своє ставлення до Росії лише після того, як та обере інший спосіб поведінки.

Зустріч дипломатів відбулася на полях Мюнхенській конференції з питань безпеки у суботу.

“Сер Алан наголосив, що між нашими країнами є глибокі розбіжності, і російське держава повинна обрати інший шлях і діяти як відповідальний міжнародний партнер, перш ніж можуть відбутися зміни в наших нинішніх відносинах з Росією”, – зазначили в британському міністерстві.

Данкан підтвердив тверду позицію Великобританії і союзників у відповідь на безрозсудне використання російським державою хімічної зброї в Солсбері.

Він зазначив, що важливо зберігати функціональні канали взаємодії для обговорення міжнародних проблем, проте дав зрозуміти, що Росія повинна відповісти на занепокоєння міжнародного співтовариства, в тому числі що стосується дестабілізації в Україні та переслідування ЛГБТ-спільноти в Чечні.