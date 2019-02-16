Один Порошенко поставить тролейбуси Київпастрансу 603, 9 млн грн

До кінця 2019 року «Автоскладальний завод №1» ПАТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» поставить КП «Київпастранс» 55 зчленованих тролейбусів «Богдан Т90117» на 603, 9 млн грн.

Тендер на покупку даного транспорту відбувся 11 лютого, повідомляють з посиланням на дані в системі

Кожна одиниця транспорту розрахована на 50 місць і 170 пасажирів і обошалсь в 10,91 млн грн за штуку. Нагадаємо, що концерн «Богдан Моторс» належить близького соратника президента Петра Порошенка, першого заступника секретаря РНБО, бізнесмену Олегу Гладковскому (Свинарчуку).