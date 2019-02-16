MI-6 б’є ГРУ Росії безжально і точно

Російські спецслужби отримають жорстку відповідь, якщо не припинять вести підривну діяльність проти Заходу. Про це, як повідомляє газета Financial Times, на Мюнхенській конференції з безпеки заявив глава британської розвідувальної служби МІ-6 Алекс Янгер.

За його словами, ГРУ і інші російські спецслужби продовжують представляти загрозу західним країнам, незважаючи на зусилля Великобританії та її союзників.

«Ми дали їм ясно зрозуміти, що, як би вони не намагалися відкрито і таємно нашкодити нашим демократичним інститутам і нашим спілкам, це не спрацює (…). Це буде коштувати їм занадто багато», — сказав він.

Крім того, шеф MI-6 додав, що не варто забувати про цінності союзів між європейськими державами.

Що міг мати на увазі Янгер? Які відповіді приготувала британська розвідка, і що Москва може цьому протиставити?

Про це розмірковує професор МДУ їм. М. в. Ломоносова, доктор політичних наук Андрій Манойло.

Експерт звертає увагу на те, що Янгер не уточнив, що конкретно він має на увазі, обмежившись лише загальними фразами.

— Але й цих його слів цілком достатньо, щоб гранично чітко усвідомити позицію британців: MI-6 розраховує на хвилі конфронтації з Росією «вийти з тіні» (перестати бути вічно до межі засекреченим відомством) і стати публічним актором світової політики, як ЦРУ та ФБР. А самому Янгеру хотілося б стати таким же коментатором, як глава НАТО Столтенберг (обожнює давати публічні коментарі на будь-які політичні теми, прямо не стосуються сфери його професійної діяльності) чи той же Гевін Вільямсон, британський міністр оборони, який вже майже перетворився на британську Машу Захарову.

В епоху повної інформаційної відкритості засекреченість для політика стає не перевагою, а тягарем, витісняючи його на задвірки інформаційних майданчиків, роблячи маргіналом. Ось Янгер та «ламає стереотипи», виступаючи з публічними заявами резонансного характеру, явно розраховані на публіку, внимающую йому під хрускіт попкорну.

Що стосується «діяльності проти Заходу», то Янгер натякає, звичайно ж, на «справу Скрипалів», яке британці дійсно спочатку оперативно перехопили (і тут, напевно, не обійшлося без зради), а потім публічно розкрутили грамотно, технічно, як по нотах, поставивши російську сторону «в позу глибокої думки».

Цю зустрічну контроперацию британської розвідки Янгер спробував виставити на Мюнхенській конференції як типовий приклад роботи «путінської політичної розвідки», натякнувши, що за цією операцією ГРУ, незважаючи на провал, обов’язково підуть інші операції з позасудової ліквідації політиків, чиновників, бізнесменів, неугодних російської влади. Нагадавши при цьому, спираючись на дані Генеральної прокуратури Болгарії), що Сергій Федотов (він же Денис Сергєєв), третій учасник «солсберійській групи ГРУ» нібито вже брав участь в квітні 2015 року в спробі отруєння болгарського бізнесмена Омеляна Гебрева.

Думаю, що європейські делегати, які приїхали на конференцію до Мюнхена, вже чекали чогось подібного, внутрішньо були готові і тому охоче повірили в легенду, розказану Янгером, в тому числі і що стосується болгарського інциденту.

Я в травні 2015 року теж був у Софії і дав там двогодинний майстер-клас по формам і методам протидії американським технологіям кольорових революцій. І нікому з тих двохсот вищих чиновників адміністрації президента, міністерств і відомств, діючих генералів розвідувальних служб (у тому числі з країн НАТО, які приїхали якраз в цей час в Софію на робочу нараду альянсу) анітрохи не стало погано, ну ні на йоту. Хоча обличчя деяких натовських генералів, яких потім були вручені іменні сертифікати, підписані ректором університету і «професором Манойло, членом Наукової ради при Раді Безпеки Російської Федерації», за ступенем витягнутості залишали бажати кращого. Але, знову-таки, ніхто від цього не помер.

Правда, через 10 днів, після гробового мовчання, в інформаційному просторі Болгарії вистрілила перша натовська стаття, автор якої в гніві обрушився на бік, пригласившую «кремлівського пропагандиста», заявивши, що «його послав Путін для того, щоб поширювати тут кремлівську пропаганду», «і ці недоумкуваті (сторона, яка запросила Манойло) йому аплодували, а повинні були відразу заарештувати».

Таким чином, Янгер не у всьому правий: не кожен приїзд російських «туристів» супроводжується отруєнням якихось знакових політичних фігур. Це, як мінімум, перебільшення.

«СП»: — У чому буде полягати ці «жорсткі відповіді»?

— Мабуть, будуть полягати тільки в одному: зараз MI-6 приступила до активної розкрутки третього етапу «справи Скрипалів». У справі з’явився третій учасник — Федотов (він же Сергєєв, високопоставлений співробітник ГРУ, керував парою «ліквідаторів» — Петровим і Бошировым), який, за одними даними, повернувся в Росію трохи пізніше пари «солсберийских отруйників», а за іншими джерелами, залишився у Великобританії, можливо, ставши перебіжчиком.

У MI-6, мабуть, є ще досить козирів у цій справі, про яких російська сторона не знає або не здогадується, і вони готові їх викласти на стіл. В цьому плані заяву Янгера — це анонс починається операції і обіцянку нових резонансних викриттів.

«СП»: — Він додав, що не варто забувати про цінності союзів між європейськими державами. Про що він? Підтримують інші держави цю параною?

— Цінність спілок — це, з одного боку, тісні зв’язки розвідки Великобританії з ЦРУ (тому що в основі операції по отруєнню Скрипалів лежить не британська, а американська стандартна схема операції інформаційної війни), натякаючи, що точно такі ж зв’язки є в німецькій БНД та інших розвідок європейських країн. І всім їм треба об’єднатися для боротьби з російським ГРУ. При цьому Янгер говорить тільки про ГРУ, як ніби ФСБ і СЗР не існує, або за ці спецслужби британці спокійні (не знаю чому), а ГРУ їм з якихось причин як кістка в горлі.

«СП»: — до Речі, про Скрипалях. Чому вони не змінять платівку вже?

— Та тому що справа Скрипалів — не платівка, а дуже ретельно спланована і віртуозно реалізована операція спецслужб. Британці розіграли два акта цієї операції (у березні-квітні 2018 «Гра з покроковим підвищенням ставок» і у вересні-листопаді 2018 «Загінне полювання»). Обидві ці операції завершилися повною перемогою MI-6, а російську сторону в силу різних причин обвели навколо пальця як немовлят.

MI-6 навіть примудрилися провести свою оперативну комбінацію так, що залучили в цей скандал президента РФ, фактично поручившегося за Петрова і Боширова і за їх громадянський статус. У новому ж розвороті «справи Скрипалів» особливо цікавою деталлю є натяк на те, що Федотов, можливо, так нікуди із Солсбері і не полетів: Петров і Боширов, які чекали його в аеропорту, так його і не дочекалися.

Якщо Федотов не полетів, в останній момент здавши квиток (що стало несподіванкою для інших членів групи), значить, у нього для того були вагомі причини. Навряд чи він залишився для того, щоб остаточно «дотравить» Скрипалів: вони на той момент вже були у фокусі громадської уваги і перебували під охороною, потрапити до них вже стало дуже непросто. Значить, Федотов залишився у Великобританії, побоюючись розплати за провал операції. Або тому, що саме він був тим самим «кротом» в ГРУ, який злив британській розвідці план операції і передав досьє на її учасників.

Навіть дитині зрозуміло, що «The Insider» і «Bellingscat» (структури, які займалися журналістським розслідуванням — авт.), ну ніяк не могли власними силами здобути ті матеріали на Петрова і Боширова, які вони публікували (зокрема, копії заяв Петрова і Боширова на видачу закордонних паспортів) — ці матеріали передала їм MI-6, а «відомий кримінальний журналіст» Канів, нібито, здійснив це «розслідування» (шляхом умоглядного звірення фотографій з інтернету) і «вивів на чисту воду» Чепигу (Боширова) і Мишкіна (Петрова), був у цій грі лише інтер’єром, інструментом для легалізації вбрасываемой інформації.

Якщо Федотов — перебіжчик, то в цьому зовні заплутаній справі все стає на свої місця. Хоча навіть в цьому випадку, як і раніше, залишається незрозумілим, навіщо їм взагалі знадобився цей Скрипаль — фігура відпрацьована і давно вже нікому не цікава (вийшла в утиль), і хто його насправді отруїв. Обставини справи вказують на те, що Боширов і Петров дійсно крутилися біля будинку Скрипаля в той нещасливий день, маючи до власника будинку якийсь «інтерес». Але отруїли Скрипаля не «візитери» з Росії, а «хіміки» з британської військової розвідки.

У той же час британська поліція (через Daily Mail) стверджує, що і Федотов, і два його поки ще не названих компаньйона давно вже повернулися на батьківщину. У цьому, схоже, і полягає інтрига, на яку (як завжди, дуже ненав’язливо) пропонується «клюнути» російському керівництву.

Якщо Федотов — реальна людина, то простіше уявити його як звичайного туриста (туристів з Росії відвідує Британію, вибираючи при цьому зручні рейси «Аерофлоту»), довівши, що він і справді давно вже повернувся в Росію. Російська сторона, звичайно, підхопить цю версію і творчо її розвине: звичайний турист, який давно вже на батьківщині, працює в шахті або ллє чавун «на рідну млин» на рідному ж заводі.

Убогі федеральні ток-шоу розкладуть особистість і біографію Федотова по нотах. Можливо, «добрі люди» з оточення президента знову переконають Володимира Володимировича виступити із заявою про те, що «ми знаємо цю людину; він цивільний, звичайно; зараз знаходиться на території Російської Федерації», як він одного разу це вже зробив на Східному економічному форумі — щодо Петрова і Боширова.

А потім Федотов, зручно розташувавшись в штаб-квартирі MI-6, виступить по британському телебаченню з відкритим зверненням, заявивши, що він з самого початку передавав всі відомості про підготовку операції MI-6, внісши тим самим свою посильну лепту в боротьбу з «злочинним кремлівським режимом». А що, з нього станеться.

«СП»: — Що наші можуть протиставити цьому? Або взагалі не варто звертати увагу?

— Не звертати на це увагу не можна — це рівносильно добровільним визнанням своєї провини. Мовчання — це завжди знак згоди. Тому треба діяти. Але як саме, російська сторона, всуху програла британцям в двох попередніх раундах, не знає. Насамперед, тому, що немає фахівців, здатних розгадати цю нову комбінацію MI-6, а реагування за фактом в реактивному (гнівне) режимі і тролінг, як з’ясувалося, не дають нічого, крім провалу.

Проведе російська сторона роботу над помилками і приверне до інформаційної боротьби професіоналів (де тільки їх знайти, якщо протягом довгих років вирощували тільки безупинно трындящих балакучих голів для ток-шоу), це велике питання.

Зараз профільні російські відомства реагують так, як вони реагували на початок другого етапу операції у вересні 2018 року — намагаються тролити або робити вигляд, що нічого немає, що британці просто «ганяють по колу заїжджену платівку». Але це не допоможе.

Проти Росії грає серйозний супротивник, розумний, технічний і винахідливий, і грає по-дорослому. Пора і нам вже вибиратися зі своєї пісочниці і перестати будувати піщані бастіони — вони у реальну бійку не допоможуть.