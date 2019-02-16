Санкції США проти російських СПГ-проектів – це серйозно

США готують новий пакет санкцій відносно Росії — в тому числі не тільки проти газопровідного проекту «Північний потік-2», але і російського СПГ в цілому. Який вплив матимуть ці обмежувальні заходи на проекти по зріджуванню природного газу в Росії?

Нові санкції проти Росії в даний час обговорюються в Конгресі США. Передбачається, що вони будуть носити ще більш жорсткий характер, ніж ті, які обговорювалися в кінці літа минулого року. З’явилося кілька «новинок», які можуть бути прийняті проти РФ. Одне з них — російський СПГ, який вже сьогодні починає складати конкуренцію американському скрапленого газу. Під шумок санкцій Вашингтон планує також закамуфлювати свою неохайну конкуренцію, про яку вже багато разів говорили російські влади.

Крім санкцій проти проекту «Північний потік-2», швидше за все, з’являться і обмеження, які торкаються не тільки російський трубопровідний газ. Обмежувальні заходи можуть бути введені проти інвестицій в російські проекти СПГ за межами Росії.

Якщо почнуть діяти ті загрози, які вже раніше озвучені, то вони серйозної шкоди Росії не завдадуть, так як мова йде про заборону інвестувати в закордонні СПГ-проекти. Таких у Росії поки немає — якщо не вважати подібні плани у Венесуелі та Ірані. Але Венесуела сьогодні – це рівняння з багатьма невідомими, не факт, що Ніколас Мадуро втримається при владі. Якщо його не буде, то і нових проектів не буде зі ставлеником Вашингтона. Іран і так під санкціями – так що в цьому випадку з Росії нічого не візьмеш.

Інше питання, якщо США підуть далі і введуть санкції проти СПГ-проектів на території Росії. У цьому випадку наслідки можуть бути для країни дуже важкими, так як в разі введення заборони на постачання СПГ-обладнання з США та кредитування для компаній, що мають американських акціонерів або працюють на американському ринку, то буквально все СПГ-проекти в РФ будуть зупинені.

Так, наприклад, у Новатек — СПГ-лідера Росії – всі постачальники без винятку чудово потрапляють в категорію заборони. А це вже серйозно, адже тоді постраждає і Північний морський шлях, оскільки основний обсяг вантажів за нього повинні будуть забезпечити саме постачання СПГ. У травневих указах російського президента йдеться про те, що необхідно досягти обсягу перевезень 80 млн тонн до 2024 року. Цього напевно не станеться, завантажити цей шлях не вдасться.

В даний час в Росії на наших очах розгорнулася справжня СПГ-гонка з явним лідером — Новатеком, який придумує один проект за іншим. Але про це ж також думають і інші російські компанії -“Газпром нафта”, “Газпром”. Вже обговорюються реальні проекти.

Наприклад, у проекту Новатек «Арктик СПГ-2» виключно іноземні постачальники, що мають відношення до США. У Росії вже який рік йдуть вельми бурхливі розмови про імпортозаміщення, але віз, як мовиться, за великим рахунком і нині там. Нічого свого в РФ не створили – ні гравітаційних платформ, ні компресорів, ні турбін. Все це закордонні рішення, без яких жоден російський СПГ-проект працювати не буде.

До того ж, якщо санкції введуть раніше, ніж почнуться реалізовуватися деякі проекти з європейськими компаніями, то і про них можна буде забути.

Вихід з будь-якої ситуації, звичайно ж, є, однак для Росії всі вони поки «довгограючі». По-перше, потрібно дуже велике фінансування для створення власної СПГ-технології. По-друге, на це піде багато часу, за конкурентами просто не встигнути, так як для досягнення навіть їх нинішнього рівня буде потрібно дуже багато часу — деякі експерти говорять приблизно про десятьох роках, а інші говорять про ще більш даній перспективі. У Китаю ж таких технологій просто немає.

Ще один варіант виходу із ситуації — знайти таку технологічну компанію, яка буде працювати з Росією і не побоїться американських санкцій. Але поки на горизонті не видно — ніхто не захоче позбутися американського ринку.

Якщо американці введуть санкції на постачання обладнання та фінансування російського суднобудування, то тут же «дасть текти» флагман вітчизняного кораблебудування – «Зірка», яку з таким трудом піднімали. А адже головним замовником цього підприємства є «Роснефть», для якого повинні бути побудовані танкери-човники льодового класу, судна постачання льодового класу, танкери класу «Афрамакс», а також великі нафтоналивні танкери нового покоління типу «Афрамакс». У них повинно застосовуватися СПГ-паливо як основне. У деяких сферах суднобудування РФ майже повністю залежить від іноземного обладнання.

Перераховувати «чорний список» можна до нескінченності, хоча російська влада на цьому тижні пообіцяли допомогти санкційних компаніям, які займаються реалізацією СПГ-проектів, якщо проти них почнуть діяти санкції США.