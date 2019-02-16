Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Франції тривають протести “жовтих жилетах”

16.02.2019

Во Франции продолжаются протесты "желтых жилетов"Учасники акції скандують “Еммануель Макрон, ми прийдемо до тебе”.

В суботу, 16 лютого, “жовті жилети” в Парижі заблокували Єлисейські поля і пропускають лише кілька автомобілів на годину.

“Демонстранти, що зібралися біля Тріумфальної арки, частково перекривають рух. Вони пропускають лише кілька автомобілів у годину, затримуючи вантажівки і туристичні автомобілі, які їдуть або спускаються з Єлисейських полів”, – йдеться в повідомленні.

Акція протесту проходить мирно, під посиленим наглядом правоохоронців.

Читайте також:   У МЗС прокоментували заклики Трампа працювати над новою угодою по Ірану
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *