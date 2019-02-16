У Франції тривають протести “жовтих жилетах”

Учасники акції скандують “Еммануель Макрон, ми прийдемо до тебе”.

В суботу, 16 лютого, “жовті жилети” в Парижі заблокували Єлисейські поля і пропускають лише кілька автомобілів на годину.

“Демонстранти, що зібралися біля Тріумфальної арки, частково перекривають рух. Вони пропускають лише кілька автомобілів у годину, затримуючи вантажівки і туристичні автомобілі, які їдуть або спускаються з Єлисейських полів”, – йдеться в повідомленні.

Акція протесту проходить мирно, під посиленим наглядом правоохоронців.