В Україні вартість курятини зрівнялася зі свининою – експерт

В даний час в регіонах України спостерігається різке подорожчання філе курятини. Вартість курятини зрівнялася з ціною зі свининою.

Про це кореспонденту ГолосUA повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж України Олексій Дорошенко.

За словами експерта, за останні роки вартість курячого м’яса в Україні практично зрівнялася з ціною на традиційно більш дорогу свинину, перетинаючи восени минулого року позначку в 100 грн за кілограм.

За 2018 рік філе курятини подорожчало майже на 18% і коштує зараз 105 грн за кілограм в середньому по країні. Таким чином, за останній рік цей продукт найбільше подорожчав на ринку м’яса та м’ясних виробів.

«Філе курки потрапило до переліку продуктів, ціни на які моніторяться державою тільки з грудня 2017 року, тому статистика по ньому може бути надана в рік, на відміну від багатьох інших продуктів. Але курятина – єдиний вид м’яса, який статистика вважає двічі: тушку і філе. Це правильно, оскільки зростання різних видів відбувається різними темпами», – підкреслив аналітик.

Експерт зазначив, що різниця у вартості кілограма курятини між найдорожчим регіоном – Херсонщиною – і найдешевшим – Дніпропетровською областю становить 14,6 грн. Найбільше зростання вартості делікатесного м’яса за минулий рік відбувся саме в Херсонській області, де ціна зросла на 23 гривні.

А. Дорошенко нагадав, що в 2017 році підприємства холдингу МХП («Миронівський Хлібопродукт». – Ред.) отримали рекордну суму дотацій – 1 млрд 400 млн грн, або приблизно 35% від загальної суми державної підтримки аграрної галузі. Другим найбільшим одержувачем дотацій став виробник курячих яєць “Укрлендфармінг” – 517 млн грн.

Підприємство ТОВ “Вінницька птахофабрика”, що входить в структуру холдингу “Миронівський хлібопродукт” за 2018 отримало 812 млн грн бюджетних дотацій. Так, зокрема, 15 серпня 2018 ТОВ “Вінницька птахофабрика” отримала 187 млн 400 тис. грн бюджетних дотацій, а 1 листопада 2018 року отримала ще 618 млн 800 тис. грн гривень бюджетних дотацій. Ці кошти були надані по програмі часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів. В цілому підприємство за 2018 рік, станом на листопад, отримало, за джерелами Асоціації постачальників торговельних мереж, 806 млн грн.

Необхідно зазначити, що 31 жовтня 2018 року на засіданні Кабінет міністрів затвердив перерозподіл видатків за програмами підтримки агровиробників. В результаті на 500 млн грн (до 1700000000 грн) була збільшена програма компенсації вартості тваринницьких комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільгосппродукції без залучення банківських кредитів. Саме за цією програмою основним одержувачем і стала “Вінницька птахофабрика”, яка входить до складу агрохолдингу “Миронівський хлібопродукт”. Тому, можливо, цей холдинг за підсумками року отримав понад 806 млн грн.

«Коли чуєш про підтримку бізнесу за кордоном державою, то розумієш необхідність таких кроків. Коли в нашій країні допомога надається з бюджету переважно найбільшим холдингам, то розумієш недосконалість та несправедливість таких кроків по відношенню до всіх іншим гравцям ринку. Тому що галузь, яка отримує найбільші субсидії від держави, показує найбільше подорожчання своєї продукції. Версія, яку намагаються проштовхувати про те, що свинини стало менше, а галузь просто не встигає забезпечувати український курятиною, виглядає непереконливою», – заявив А. Дорошенко.

Експерт додав, що поки все говорить про те, що змін в найближчі роки чекати не доводиться, і ті, хто ближче до керма країни, будуть мати більше за всіх або всі.

«Ми не пов’язуємо нового виконуючого міністра агропромислової політики з найбільшими агрохолдингами, але це не означає, що євроінтеграційному заступнику вдасться взяти європейський курс», – резюмував А. Дорошенко.