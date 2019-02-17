У Румунії закликав до посилення присутності НАТО в регіоні

Ситуацію в регіоні Иоганнис описав не як стабільну і безпечну.

Президент Румунії Клаус Иоганнис закликав до більшої присутності НАТО в Чорноморському регіоні.

З таким закликом він виступив у суботу в рамках Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє “Європейська правда”.

Иоганнис підкреслив: посилена пристунисть Альянсу необхідна з огляду останніх подій на Чорному морі. “Чорноморський регіон і ситуація з безпекою в ньому є великим викликом, як ми побачили нещодавно. Тому ми потребуємо більшого присутності НАТО там”, – заявив Иоганнис.

Ситуацію в регіоні Иоганнис описав не як стабільну і безпечну, а “постійно мінливу”, яка вимагає реагування.

Президент Румунії, яка зараз головує в Євросоюзі, зазначив, що ЄС і Північноатлантичного Альянсу продовжать реагувати на російську загрозу.

“Ми не можемо ігнорувати дзвінки на східному фланзі. В той час, як ЄС імплементує рішення щодо санкцій і продовжить це робити, НАТО посилює свій східний фланг”, – запевнив Йоганнис.

Разом з тим він закликав до поглиблення співробітництва між європейськими партнерами у сфері безпеки і сфокусуватися в пошуку консенсусів у межах НАТО.