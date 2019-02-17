Трамп оголосив про надзвичайний стан у США

Відповідне рішення американський президент прийняв заради будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Президент США Дональд Трамп в п’ятницю, 15 лютого, оголосив про введення надзвичайного стану в країні, щоб отримати фінансування на будівництво стіни вздовж кордону з Мексикою.

Про це він оголосив під час брифінгу в Білому Домі. “Я підпишу надзвичайний стан”, – оголосив Трамп.

Одночасно він оголосив про виділення в рамках надзвичайного стану $8 млрд. Кошти будуть спрямовані на будівництво “стіни Трампа” вздовж мексиканського кордону.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс у Twitter оприлюднило фото американського президента, який підписує відповідний документ. Фактично ПП введений президентом в дію.

— Sarah Sanders (@PressSec) 15 лютого 2019 р.

Введення режиму НС дозволить Дональду Трампу збільшити асигнування на будівництво огорожі на кордоні з Мексикою, оскільки в проекті бюджету, який розглядається в конгресі, на ці цілі виділено лише $1,375 млрд замість запитаних президентом $5,7 млрд.

Проти НС рішуче виступили демократи. Так, лідер демократичної меншості в сенаті Чак Шумер заявив, що “введення режиму НС в загальнонаціональному масштабі – беззаконня”.

Спікер палати представників американського конгресу Ненсі Пелосі пригрозила подати в суд позов проти рішення Трампа.

У четвер сенат ухвалив бюджет, який забезпечує фінансування державних структур до кона фінансового року, таке ж рішення очікується від палати представників.