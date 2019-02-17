Пряме попадання: опубліковано відео влучного удару ЗСУ з бойової точки “ЛНР”

Бойова група “К-2” з 54-ї бригади Збройних сил України прямим попаданням знищив кулеметну точку ворога і його позицію.

Відео показав український волонтер Юрій Мысягин на своїй сторінці в Facebook. “В районі селища Катеринівка Луганської області 54-я продовжує “страйки” терористам роздавати”, – підкреслив він.

На кадрах можна побачити потужний вибух.

“В цей раз точна рука і пильне око навідника бойової групи завели пташку ПТРК “Корсар”, прямо в бійницю кулеметного доту”, – написав Мысягин.