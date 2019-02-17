Живе в російській Анапі розробника «Новачка» зацькували: «Педофіл!»

Хімік з Анапи Володимир Вугл, який відомий ЗМІ як один з розробників отруйної речовини «Новачок», повідомив про інтерес поліції до своєї персони.

Спочатку співробітники правоохоронних органів прийшли до нього додому, а на наступний день спілкування продовжилося у відділі.

Почалася ця історія з того, що 14 лютого розробник «Новачка» побачив анонімні листівки зі своєю фотографією. Невідомий автор наводив повністю прізвище, ім’я та по батькові Углева, його дату народження та адресу. Далі в тексті стверджувалося, що «дядя Вова» нібито «знайомиться з дітьми біля шкіл, дарує іграшки», а потім «пише їм “ВКонтакте”, просить надсилати відверті фото». Громадян анонімка закликала «знати педофіла в обличчя».

«Перше оголошення я зняв і зім’яв з дверей офісу, де я працюю. Друге з того ж будинку… Третю [листівку] зняв у нашого магазину, [не знаю] скільки їх ще», – розповів росіянин.

Через кілька годин після появи листівок до Углеву додому прийшли троє поліцейських. Свій візит силовики пояснили зверненнями громадян. Як стверджує хімік, правоохоронці оглянули його ноутбук і планшет в пошуках «фото з малолітніми», а також зробили знімки його квартири. При цьому понятих у приміщення не запрошували.

Сьогодні Вугл побував у відділ поліції, де здав відбитки пальців і відповів на питання загального характеру.

Редакція Бі-бі-сі звернулася за коментарями в Слідчий комітет. Там заявили, що пов’язаних з Углевым матеріалів до відомства не надходило. Те ж саме відповіли в управлінні МВС по Краснодарському краю.

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