Двоє чиновників затримано при отриманні 700 тисяч хабара в Запоріжжі, – Нацполиция

Поліцейські Запоріжжя в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України затримали двох посадових осіб, які вимагали та отримали неправомірну вигоду за передачу і не знищення придбаного підприємцем майна, яке було реалізовано державним виконавцем.

У повідомленні зазначається: “15 лютого слідчі Слідчого управління ГУНП в Запорізькій області спільно з працівниками Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області, безпосередньо після вчинення злочину викрили посадових осіб двох підприємств Запорізької області, які вимагали і отримали від керівника іншого підприємства неправомірну вигоду в сумі 700 тисяч грн.

Зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Встановлено, що керівник одного з підприємств регіону придбав на аукціоні холодильне обладнання, на яке було накладено арешт. Після сплати коштів за придбане майно, громадянин намагався отримати його, проте отримав відмову.

Двоє посадових осіб підприємств повідомили, що повернуть майно тільки після сплати ним неправомірної вигоди в сумі 700 000 гривень, а в іншому випадку майно буде знищено.

Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 4 ст. ст.368-3 Кримінального кодексу України (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми). Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування”.