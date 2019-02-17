Bloomberg: нові санкції США боляче вдарять по інвесторам «Північного потоку 2»

Підготовлені США нові антиросійські санкції здатні ускладнити фінансування енергетичних проектів Росії, в тому числі будівництво газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік», з яким країна-агресор має намір доставляти свій газ в Європу в обхід України.

Відомо, що будівництво «Північного потоку-2» оплачується «Газпромом» і п’ятьма регіональними енергетичними компаніями. Російський же газовий монополіст з турецьким партнером фінансують будівництво ділянки «Турецького потоку» з Туреччини до ЄС у форматі 50/50.

Директор Fitch Ratings нафти і газу Дмитро Маринченко вважає, що заплановане введення санкцій може змусити іноземних інвесторів відмовитися від своїх планів. Проте в гіршому випадку «Газпром» реалізує проекти самостійно.

Крім того, американські обмеження можуть торкнутися і область виробництва зрідженого природного газу за кордоном РФ і поставки капіталу, технологій або обладнання для майбутніх російських нафтових родовищ.