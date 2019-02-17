Американської компанії Facebook загрожує багатомільярдний штраф. Остаточна сума узгоджується з Федеральною торговою комісією США.

Facebook і Федеральна торгова комісія погоджують багатомільярдний штраф за витік особистих даних користувачів соціальної мережі. Мова йде про найбільший в історії компанії стягнення.

Приводом для штрафу послужив скандал з приватної англійською компанією Cambridge Analytica на початку 2018 року, яка незаконно зібрала дані 87 млн користувачів Facebook і передала їх третім особам, в тому числі, передвиборного штабу нинішнього президента США Дональда Трампа.