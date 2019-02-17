Українці купили онлайн 4 млн доларів в перший день роботи нового валютного закону

За перший день роботи нового закону “Про валюту і валютні операції” 7 лютого українці купили онлайн 4 млн доларів.

“У перший день, за даними банків, українці купили близько $4 млн онлайн. У наступні дні ажіотаж істотно спав. Так, за інформацією одного з найбільших банків, на цьому тижні обсяги купівлі валюти онлайн зменшилися вдвічі”, – сказав Смолій.

Як він зазначив, регулятор буде аналізувати реакцію ринку на нове законодавство і подумає над скасуванням інших обмежень. Зокрема, одним з таких обмежень, яке буде скасовано, він назвав обмеження по репатріації дивідендів.

Також Смолій нагадав, що повна лібералізація можлива тільки при наявності контролю виведення капіталу в офшори, а для цього необхідно впровадження в Україні плану дій BEPS з протидії ухиленню від сплати податків. Крім того, чиновник підкреслив важливість прийняття парламентом законопроекту про “спліті”, який допоможе підвищити якість регулювання небанківського фінансового ринку.