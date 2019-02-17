Брав участь у всіх виборах: Помер «вічний кандидат в президенти»

Помер вічний кандидат у президенти США Ліндон Ларуш-молодший. Він брав участь у всіх виборах президента США з 1976 по 2004 рік.

Ларуш-молодший помер у віці 96 років. Виборчий комітет політика підтвердив інформацію про його смерть. У публікації, присвяченій Ларушу, його називають філософом, вченим, поетом і державником”.

У 1990 році він намагався пройти до Конгресу від штату Вірджинія.

Ліндон Ларуш-молодший переконував людей, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) винен у поширенні ВІЛ, державний секретар США Генрі Кіссінджер був агентом впливу СРСР, а королева Великобританії замішана у світовій торгівлі наркотиками.