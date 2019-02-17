При нападах у Нігерії загинули понад 60 осіб

Невідомі вбили людей у різних селах. Серед загиблих 22 дітей і 12 жінок.

В результаті напади невідомих в Нігерії загинули 66 людей, пише The Guardian.

Зазначається, що невідомі вбили людей у різних селах.

Уточнюється, що загинули 22 дитини і 12 жінок. Крім того, ще чотири людини отримали поранення.

В даний час постраждалим надається медична допомога. Місцева поліція з’ясовує подробиці події.

Відзначимо, в кінці січня бойовики “Боко Харам” напали на місто Ранн на наступний день після того, як його залишили нігерійські солдати, і вбили близько 60 осіб.