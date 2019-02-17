Неминучий фінал: як Венесуела дійшла до такого життя

Події у Венесуелі дійшли до піку і з тижня на тиждень повинні чимось закінчитися. Дуже ймовірно, що вони закінчаться кінцем режиму Чавеса-Мадуро — одного з найбільш одіозних в регіоні, і приходом до влади демократичного уряду ліберального спрямування.

А їх-то за що?

Під впливом пропаганди багато людей задаються питанням, чи не є це у Венесуелі частиною якогось підступного “змови” — адже все сталося так “несподівано”, а ще недавно все було добре…

Насправді, не було. При подібному режимі “добре” може бути хіба що в перші роки його життя, коли економіка ще справляється з його запитами, а політично він ще недостатньо зріла, щоб приступати до зачистки політичного, економічного та суспільного простору під свій монопольний проект.

Почнемо з того, що цей режим — економічно неспроможним. Венесуела ніби поставила своєю метою втілити у життя анекдоти про соціалізм і почасти в цьому досягла успіху. За анекдотами про брак туалетного паперу і памперсів, про продуктових нормах коштує досить зловісний привид дефіциту товарів першої необхідності, за яким ще в XX столітті стабільно приходив повноцінний голод. Те, що відбувається у Венесуелі — не смішно, а трагічно. Смішним це вигідно виставляти самим лівим — адже черговий їхній проект виявився “неправильно соціалістичним, і найзручніше було б спустити його на гальмах, похихикивая і відпускаючи жартики. В реальності ж сталося ось що: ліві взяли одну з найбагатших країн регіону, досить розвинену, з чудовим кліматом, і менше, ніж за двадцять років перетворили її в країну-трущобу, вбили її економіку, поляризировали суспільство до стану громадянського конфлікту і спровокували такий дефіцит і таку інфляцію, ніби країна веде повномасштабну війну. І програє.

Втім, так і є: країна дійсно веде війну. Люди воюють з угрупованням корумпованих, продажних, здатних на все, кровожерних тварин. Ця війна спочатку виражалася в поступовому затискування прав громадян і всі увеличивавшемся потоці націоналізацій, якими захоплювався Чавес. Вони, природно, не принесли обіцяного процвітання країні. За короткочасними періодами кайфу, отриманого від націоналізацій і додруковування грошей, наступали тривалі періоди ломки: дефіцит, зростання цін і ризиків, пов’язаних з швидкою криміналізацією країни. Замість покращення життя благодійники-соціалісти, яких з роками було все складніше відрізняти від завойовників, ощасливили її власним наркокартелем, чия верхівка складається з вищих партійних і державних діячів, знищили промисловість, освіту, медицину, туризм, ринок праці, Збройні сили, інфраструктуру, а також помістили країну на рівень економічної та політичної недієздатності і залежності, порівнянний з колонізованих або окупованою державою.

Розповіді про “лікарнях і школах, побудованих Чавесом-Мадуро” і “соціальної політики”, якими від душі пригощають російськомовного читача, частково правдиві. Режим Чавеса-Мадуро дійсно будує будівлі, що носили назву “клініки” і “школи”. В кращому разі такі клініки приймають мізерно малий відсоток хворих від запланованого, тому що їм не вистачає техніки, медикаментів і персоналу. В гіршому вони… не працюють, а просто стоять посеред району, спочатку сяючи чистотою, а потім запыливаясь і стаючи черговим безглуздим будівлею, яке, можливо, заселять бездомні.

Соціалістичний експеримент, особливо в часи недалекого і злодійкуватого Мадуро, якого, на відміну від Чавеса, не вистачає харизми і вміння маніпулювати, щоб стримувати апетити силовиків і військових, начебто Падріні Лопеса і Диосдато, вбив венесуельський охорону здоров’я, і скільки часу та грошей зажадає його відновлення — одному Богу відомо. Катастрофа не пощадила навіть медичну перлину Венесуели — госпіталь Хосе Марія де Варгас Каракас, заснований у 1888 році. Це було знамените на весь Континент заклад на тисячу ліжко-місць. Hospital Dr. José María de Vargas Caracas був калькою з французької Hospital Lariboisière. Заклад було обладнано за останнім словом техніки і за якістю послуг перевершувало приватні медичні центри. Сьогодні госпіталь схожий на погану пострадянську лікарні: всюди грибок на стінах, зруйновані і погано працюють туалети, іржа, антисанітарія. У центральному медустанові країни — всього сім апаратів для гемодіалізу та постійна нестача інструментів і медикаментів. Із-за дефіциту, браку кадрів і загроз з боку проурядових бойовиків госпіталь не справляється з навантаженнями і не здатний вичавити і 30% своєї потужності. Єдиною установою госпіталю, “виконали і які перевиконали”, в 2018 році, як це прийнято у багатьох соціалістичних країнах, став морг: його переповнювали так, що він, траплялося, був більш, ніж у п’ять разів перевантажений.

Онкохворих, чий імунітет і так ослаблений, кладуть палати з хворими на туберкульоз (він теж повернувся до Венесуели разом зі своїм братом-соціалізмом). У 2017 році в країні лише офіційно зареєстрували майже одинадцять тисяч випадків цього захворювання (точна цифра — 10 952, а в 2016 році в країні було зареєстровано 8 542 випадку туберкульозу). Заодно в країну повернулися дифтерія, кір і малярія. Діабет, в тому числі дитячий, став дуже серйозною проблемою через відсутність в країні інсуліну. Ситуація в області охорони здоров’я продовжує погіршуватися, адже фахівцям, медичної апаратури і техніки, препаратів, інфраструктурі нізвідки взятися.

У сфері освіти все настільки погано: вона зруйнована ґрунтовно, на всіх рівнях, зі знанням справи. Виконана робота настільки вражає, що я ризикну припустити: люмпенізація молоді та саботаж системи освіти, які призвели до того, що від восьмисот тисяч до мільйона венесуельських неповнолітніх підлітків знаходяться на вулицях, а не в школах, з високою часткою ймовірності є продуманим і спланованим комплексом дій. Знаючи особливості латиноамериканських ліваків, особливо XXI століття, можна припустити, що уряд, захопившись соціальною інженерією ще в першій половині 2000-х, намагалося таким чином створити прошарок “революційної молоді”, сконструювати власне масове хунвейбиноподобное рух, з якого можна було б кооптувати нові кадри. Такий рух могло б забезпечувати влада чавистов над вулицею та тримати опозицію у страху.

На користь цієї теорії говорить той факт, що в 2000-х російські влади (а вони володіли сильним політичним та інтелектуальним впливом на Латинську Америку через держави з партнерськими і маріонетковими режимами) активно намагалися зробити молодь своєю союзницею по опору помаранчевим революціям, протестів і т. д. Спроби створити ідеологічно заряджене вождистское молодіжний рух, яке подавалося як один з антилодкораскачивательных механізмів, тривали досить довго, поки режим остаточно не усвідомив, що молодь йому не по зубах (або не по яснах) і не змінив тактику на куди менш молодіжну, більш жорстку і прямолінійну.

Ідеологічний вплив РФ, керівництво якою вміло перемагало радянську карту, на молодіжні організації Латинської Америки, що існували при проросійських вкрай лівих режимах, було помітним. Воно частково базувалося на радянських напрацювання, латиноамериканських лівих ідеях, і частково — на грубо адаптованих російських політичних і соціальних технологіях 2000-х і 2010-х.

В Росії ніколи не приховували щільної роботи з венесуельськими соціалістами та їх молодіжним підрозділом. Активісти та представники лівих проурядових молодіжних організацій у різних країнах Латинської Америки діяли дуже схоже і часто використовували ідентичну риторику, при цьому погано знаючи власну історію, ніби вчили її з політичної брошурі, а ідеолог, який продумував цим активістам політичні погляди, мав загальне уявлення про Латинській Америці, але не розумів, що у жителів різних країн регіону — різні точки зору на події в світі.

Припущення, ніби венесуельці і аргентинці можуть володіти “однаковим революційним соціалістичним поглядом на світ”, мріють воювати з США і при цьому ігнорують побут, економіку і комфорт — це майже стовідсотковий ознака радянського (і російського) присутності. Мало того, що ця точка зору носить на собі печатку кондового марксистського детермінізму, але і ще і зображує колишні колонії в не менш кондовом, по-радянськи наївному расистському стилі — як безсловесна меблів, на якій може сидіти будь-який бажаючий, якщо він скаже що-небудь у дусі “революсьон! але пасаран! найн империализьмо сионизьмо американо, сі эгалите франтерните ліберасьон, чину-русія-латина-phai-phai, баста янкі фашизмо”.

Звідси ж, із цього дикого світогляду, зростає і потішна, непідробна, з виряченими очима, надутими щоками, тремтячими брылями і запітнілими очками, здивована лють радянських, коли меблі раптово виявляється зовсім не меблями, влаштовує заколот і приймається штурмувати президентський палац, в якому знаходиться черговий маріонетковий “незалежний революційний лідер”.

Повертаючись до дивним збігам, можна припустити, що венесуельці зайшли далі аргентинців-еквадорців, і в гонитві за “альтернативними, народними, революційними методами опору американському імперіалізму”, навмисно зруйнували і саботували систему освіти — як “дає неправильні, імперіалістичні знання”, заради створення “вуличної, революційної, практичної системи знань”. Подібний хід думки характерний для багатьох лівих, від маоїстів до кастроистов-геваристов.

Тенденції до саботированию “класичної” системи освіти і її трансформації в щось більш відповідне революційним амбіціям уряду, намітилися ще в початку 2000-х, коли Чавес ввів в освітню систему урядових супервізорів-політруків з широкими повноваженнями і схвалив участь кубинських учителів у процесі ліквідації безграмотності. Тоді, у 2001-2002, з’явилося одне з перших потужних опозиційних Чавесу рухів, що складалося з стурбованих батьків, Асоціації приватних шкіл, опозиційних профспілкових організацій, вчителів, викладачів і т. д. Воно виступало проти ідеологізації та “кубинизации” освіти. В 2007 кількість молоді, охопленої системою освіти, початок знижуватися. Саме в 2007-2008 криза стала виразно помітний.

Уряд вербувало “звільнених” від школи дітей і підлітків в colectivos — щось середнє між партосередком, локальним розподільчим пунктом і місцевої мотобригадой проурядових парамилитарес.

“Партійні лекції” для молоді нерідко читали ультраліві бойовики з сусідньої Колумбії, кубинські інструктори і т. д. Втім, дивуватися нічому: мені відомі навіть випадки запрошення колумбійських терористів в венесуельські навчальні заклади для проведення відкритих уроків, чому б їм не читати ще і лекції для проурядових бойовиків.

У колективос підлітки сідали на мотоцикли, отримували зброю (про те, що воно російське, знає весь регіон) і революційне напуття — і їхали заробляти на життя, благо у Венесуелі можна грабувати людей з “неправильними” поглядами. Прорежимные байкери швидко стали страшним сном для багатьох представників малого бізнесу і приватних підприємців, альтернативних соціальних організацій і політичної опозиції, оскільки вони робили найбільш брудну роботу, на яку не завжди йшла навіть поліція. Зникнення представників опозиції, корекційні зґвалтування, катування, позасудові розправи, нападу і побиття неугодних режимові людей… Colectivos зарекомендували себе гірше самих відморожених латиноамериканських антикомуністичних спецслужб з 60-70-х.

Справедливості заради, в боливарианском керівництві немає єдності щодо проблеми парамилитарес. Наприклад, шанувальник і, здається, трохи косплеєрів Сергія Шойгу, венесуельський міністр оборони Володимир Падріні Лопес, часто критикує діяльність colectivos і звинувачує їх у спотворенні ідеалів революції і криміналу. “Революції не потрібні вуличні гопники і хулігани, їй цілком достатньо сили держави і сили венесуельського закону”.

Проблема в тому, що Падріні Лопес бачить корінь проблеми не в убивствах опозиції і неправильних законах. Його обурює, що беззаконня-колективос підривають монополію держави на насильство і підставляють влади і силовиків своїми безладними і демонстративними акціями.

Крім того, режим неспроможний усередині політично, не здатний на діалог і схильний до насильства проти власних громадян та співпраці з міжнародними терористичними і наркоторговыми картелями на ідеологічній основі.

Наслідуючи політичні звички своїх спонсорів, які поважають мову про розмазування печінки по асфальту і Тяньаньмень, венесуельська влада спочатку не вирізнялися толерантністю до інакомислення. Проте в кінці 2000-х вони зробили ставку на насильство і грубе придушення протестів і потягнули за собою родинні режими в Нікарагуа, Болівії, Еквадорі, Аргентині.

Підрахунок жертв ведуть відразу кілька структур всередині країни і організацій венесуельської діаспори за кордоном, однак більш-менш повні дані за потерпілим, загиблим та зниклим безвісти, звичайно, будуть в кращому випадку через кілька місяців після зміни влади.

Сьогоднішні розрізнені цифри говорять лише про одне: насильство з боку держави прогресує. Якщо в 2014 році в ході протестів в Каракасі загинуло 42 людини, то в 2017 — вже 163.

Насильство було настільки масштабним, що під звинувачення у надмірному застосуванні сили та порушення прав громадян у 2010-х потрапляли навіть високопоставлені функціонери — такі, наприклад, як екс-глава Нацгвардії Антоніо Бенавидес Торрес. Якого також звинувачують також у відмиванні грошей, катування, позасудові розправи, публічних погрози опозиції, розкрадання і корупції. Причому звинувачують не тільки іноземні імперіалісти-хижаки-яструби, які тримають палець на спусковому гачку війни, але і рідна революційна прокуратура.

2019 рік тільки почався, а загиблих вже 35: за один лише січень режим майже виконав річну норму 2014 року. Це говорить про те, що “соціальна” маска початку звалюватися, і з-під неї полізло реальне соціалістичне мурло, досі прикрывавшееся високими цілями та “соціальними перетвореннями”.

Третя причина — режим Чавеса-Мадуро — брехливий, маріонетковий, залежний і потворний. У світі існує безліч не до кінця самостійних держав і політичних режимів; швидше за все, незалежних на всі сто взагалі не існує. Венесуельський керівництво, тим не менш, знайшло свою нішу: воно керувало країну в бік, протилежний здоровому історичному змістом і змогло підняти концепцію “залежності” на якийсь досі недосяжний, бордельный рівень. При цьому венесуельська залежність не є ситою бюргерської залежністю колабораціоніста, який свідомо вибрав міцний сон, особисте авто і повний холодильник — власним переконанням, культури і свободу вибору. Це можна було хоча б спробувати зрозуміти. Але ж в Республіці немає і цього! Її залежність — це злиденна, принизлива, нестабільна і невигідна залежність холопа — тире — другосортного дилера.

Венесуелу продавали Росії, Китаю, “європейським партнерам”, “американським партнерам — за потребою”, “регіональним партнерам”, Ірану і його терористичним проксі-прокладкам, і навіть бойовикам-панарабистам. Наприклад, лідер іракського збройного баасистско-джихадистського Вищого командування джихаду і звільнення, Иззат Ібрагіма ад-Дурі, є близьким соратником батька колишнього віце-президента Венесуели Тарека аль-Айссами. Сам Тарек аль-Айссами, обвинувачений у наркоторгівлі, відмиванні грошей і корупції і займає нині посаду міністра індустрії, тісно пов’язаний з Хізбаллою і наркокартелем Солес (створеному і очолюваному венесуельськими силовиками і військовими.) Він також торгував венесуельськими паспортами, незаконно надавши громадянство сотням ісламських і ультралівих терористів.

Але, може бути, автор навмисно бере найбільш одіозні фігури і зловмисно видає їх за щось систематичне?

Немає. На жаль, поїхали серед венесуельського керівництва багато. Про Діосдадо Кабельо, який є керівником наркокартелю Солес і одночасно другою людиною у венесуельському державі і в правлячій партії PSUV, в рунеті вже більш-менш відомо.

Як щодо Рафаеля Лакавы, губернатора штату Карабобо на прізвисько Дракула, якого дуже багато характеризують як жахливого керівника? Цей епатажний персонаж катається і фотографується в чорній машині, яку називає машиною Дракули.

Ще він обліпив машини дорожньої поліції “соціальною рекламою” з кажаном і постійно форсит Дракулу в якості мема. Волоський воєвода в подачі Лакавы — це супергерой, щось середнє між Бетменом і власне Владом Колосажателем, тільки без колосажания, який бореться зі злочинністю, наводить жах на кримінальний світ своїм кричущим архетипизмом і брутальністю і формує у громадян почуття безпеки.

Складно сказати, наскільки знання, що обсаджений коксом губернатор-соціаліст ночами носиться по місту в катафалку, уявляючи себе героєм коміксів, додає громадянам спокою.

Можна було б згадати міністра у справах виправних установ, Ірис Варела, галасливу і безграмотну фанатичну чавистку, яка прославилася своїми незв’язними і неписьменні, але міцними, правовірними речекряками, і агресивними пасажами проти опозиції. Ірис, будучи відповідальною за пенітенціарну систему, само собою тісно пов’язана з кримінальним світом і живить слабкість до кримінальних авторитетів, з якими регулярно зустрічається.

Вона має репутацію свавільниці, з якої уникають мати справи багато прани (пранами у Венесуелі називають авторитетних лідерів ОЗУ, які тримають владу в тюрмах і на вулиці. За змістом “прани” близькі до злодіїв в законі, але в той же час між ними є відмінності, через різницю в поняттях і правила).

Були і славні сторінки! Вони згоріли.

Режим спромігся зрізати навіть там, де у Венесуели є історична і моральна перевага — у сфері зовнішньої політики.

Зовнішньополітична доктрина боливарианцев виглядала щодо перспективною в тій її частині, яка проголошувала курс на латиноамериканську інтеграцію із збереженням і повагою особливостей кожного суб’єкта-держави, що передбачає різної глибини економічне, культурне і політичне взаємодію та взаємну підтримку країн Латинської і Центральної Америки і Карибського регіону.

Зрештою хороша ідея вилилася в спроби зв’язати країни регіону в єдину траффикантскую транснаціональну структуру, зав’язану на ворожнечу з США, ліву ідеологію, що займається нафтою, виробництвом і торгівлею наркотиками, зброєю і підтримкою міжнародного тероризму. Високі політичні ідеали, що вимагають діалогу, терпіння, мудрості і витримки, опинилися в смітнику, а їм на зміну прийшов попрошайнический і хамський “лівий реалполітік”. Який полягає в дружбі з будь-якими спонсорами, якщо ті готові платити і називають себе “ворогами капіталізму”.

До середини 2010-х Венесуела розгубила більшість друзів у регіоні та офіційно стала хворою людиною Латинської Америки. У 2016 її вигнали з Меркосур, куди вона потрапила завдяки корупції лівих. У 2017 була організована Grupo de Lima — транснаціональна організація, спеціально створена для рішення венесуельського кризи. Президент Аргентини Маурісіо Макрі практично з перших днів свого правління активно виступав проти насильства і беззаконня, якими займалися венесуельська влада, і різко критикував венесуельського колегу. Чилійський президент Себастьян Піньєра зайняв ще більш жорстку позицію, а найбільш адекватну реакцію на режим Мадуро проявили Жаир Болсонару (який зараз бореться з пневмонією, яку заробив після операції — такі наслідки передвиборчого замаху) і Дональд Трамп.

Говорячи про венесуельських друзів, поступово сходили з дистанції буде незайвим згадати Гаїті. По-перше,

росіянам буде корисно дізнатися, що на їх гроші Венесуела надавала велику гуманітарну допомогу Гаїті. Російські платники податків через посередництво Каракаса і Гавани оплатили будівництво лікарень гаїті, списання деяких гаитийских боргів і створення інфраструктурних проектів.

Сама по собі справа, звичайно, хороше, хоча є сумніви, що кошти дійсно пішли на лікарні та інфраструктуру (при гаїтянської-то плутанині).

По-друге, теплі венесуельсько-гаїтянські відносини на російсько-китайські засоби призвели до анекдотичної ситуації: місцеві нео-дювальеристы-антикомуністи, які хочуть бачити онука Папи Дока кандидатом у президенти на наступних виборах… солідаризувалися з гаитийскими лівими після голосування країн регіону щодо венесуельського кризи і легітимності Ніколаса Мадуро! Дювальеристы тепло ставляться до до чавістів, тому що ті надавали гуманітарну допомогу Гаїті і давали гроші, не розраховуючи отримати їх назад. Ліві тепло ставляться до до чавістів, з тих же причин, плюс тому що ідеологічно солідарні з ними. Влади Республіки Гаїті були в хороших відносинах з офіційним Каракасом. У Порт-о-Пренсі навіть існує парк імені Уго Чавеса.

Проте в 2019 гаїтянські керівництво вперше за багато років відмовилося підтримати венесуельських партнерів і виступило проти Ніколаса Мадуро. Не останню роль в цьому зіграв постійний гаитийский представник в ОАД Леон Шарль, який відвідав венесуельсько-колумбійський кордон і повідомив, що ситуація дуже серйозна, що існує масштабний гуманітарна криза, що вимагає термінового вирішення. Політичні радикали — дювальеристы, соціалісти з партії RASIN Kan Рер, вкрай ліві і деякі більш помірковані політичні групи виступили з різкою критикою керівництва своєї країни.

А що армія?

Не варто беззастережно розділяти песимізм щодо моралі венесуельських військових і вважати армію чимось негідним і скомпроментировавшим себе раз і назавжди. В якійсь мірі армія сама стала жертвою цинічних політичних інтриг. Її обдурив Чавес, який її стяв і деморализировал, а потім корумпував до несамовитого стану. Він зміг це зробити, використовуючи антиколоніальну, интеграционистскую і патріотичну риторику, великі суми грошей і цинічну гру на націоналістичних, конституционалистских, інтеграційних традиціях і матеріальної зацікавленості венесуельських Збройних сил.

Для венесуельських милитарес характерні сильні які інтеграційні і народницькі настрої, пов’язані з культом антиколоніальної боротьби. Народництво і антиколоніалізм, в свою чергу, полягають у правильному розпорядженні природними ресурсами (в першу чергу нафтою), розвиненою соціальною і активною зовнішньою політикою, бажано третьемиристского спрямування.

Незважаючи на деяку деморалізованість кінця минулого століття, викликану глобальними змінами, ці тенденції нікуди не поділися і венесуельські військові продовжують в них вірити. Наприклад, у статті полковника Ектора Угуэто Еспіноси “Конституційна точка зору і Збройні сили в контексті ібероамериканського єдності” (1992) зазначається, що венесуельський конституціоналізм передбачає відкритість, повага прав людини, взаємодія і взаємодопомога молодих і самовизначаються націй, і відмову від воєн, агресії та економічного придушення як засобів міжнародної політики. На підкріплення своїх слів полковник Еспіноса посилався на репліку тодішнього президента Республіки Карлоса Андреса Переса про необхідність латиноамериканської інтеграції для ефективної “захисту природних ресурсів, якими ми володіємо, розвитку та поваги до людської особистості”.

Вивчивши чавистскую пропаганду і послухавши-почитавши мови Уго Чавеса, нескладно помітити, що режим щосили мимикрировал під вышеозвученную доктрину, прикладав великі зусилля, щоб виглядати як “соціально орієнтований”, третьемиристский і націоналістичний. Він досі позиціонує себе як зберігача венесуельської ідентичності, незалежності і національного погляду на Конституцію і спадщина видатних політичних діячів минулого.

Чавес і Мадуро, а також їх корумповані друзі у влади, силових структурах, армії і розвідки зіграли на військових, їх помилках, корисливих інтересах, сентиментальних і романтичних почуттях, патріотизм, корумпованості, рішучості, політичної безграмотності, емоційної ідейності і почуття обов’язку.

Вливаючи кошти в армію і перевооружая її, соціалісти створили видимість “побудови істинної боліваріанської армії”, покликаної звільняти і нести слово інтеграції і незалежності народів, а самі просто обезголовили Збройні сили і видавили значну частину військових за кордон (ті, втім, не здалися, стали частиною венесуельської опозиції за кордоном і сьогодні охоче визнають нового лідера країни), довели армію до стану “ми вже нічого не розуміємо” і поставили деморалізованих милитарес на службу своєму наркосоциалистическому режиму. Простіше кажучи, Чавес пообіцяв армії, що він допоможе їй повністю реалізувати патріотичний обов’язок, до того ж з користю для її фінансового стану, а сам завів у підворіття, пробив їй голову і здав в бордель.

Тим не менш, це не виправдовує тих милитарес, які сьогодні висловлюються на підтримку Мадуро або зберігають мовчання. Їх невтручання, конформізм або боягузтво зроблять лише гірше. Незважаючи на те, що низка військових, такі, як генерал Франсиско Янес і полковник Рубен Альберто Пас Хіменес, який закликав військових сміливіше переходити на бік демократії і “відновлювати Венесуели разом з народом і президентом Гуайдо” вийшли з підпорядкування Мадуро, це явище аж ніяк не носить масового характеру.

При цьому у венесуельських милитарес немає іншого шляху, крім як повалити Ніколаса Мадуро, заарештувати уряд і верхівку PSUVи оголосити про кінець соціалістичного режиму. Якщо раніше у них могли бути якісь виправдання у вигляді посилань на “нейтралітет армії в питанні внутрішніх справ”, то сьогодні, коли венесуельський керівництво показало себе у всій красі, коли воно перейшло до тупого мочилова всіх і вся, коли воно блокує гуманітарну допомогу з боку Колумбії (в той час як венесуельські лікарі, незважаючи на погрози з боку колективос, просять Мадуро пропустити її, і навіть біжать на колумбійську територію, щоб просити про термінове міжнародному втручання, яке може врятувати багато життів) — вибору немає.

Або у Венесуелу увійде міжнародний контингент.

Армія може почати воювати, після чого її найближчі років сорок будуть гнобити й згадувати як купку психопатів у погонах, які втягнули країну у війну. Вона може здатися — і в найближчі сорок років її будуть гнобити й згадувати як купку трусів в погонах, які допустили окупацію країни спочатку бандою червоних покидьків, а потім — бандою грингос і їх союзників.

Або у Венесуелі дотиснуть “мирний переворот”, і влада швидко поділять безликі ліберали і перефарбовані, спалюють партквитки, завжди таємно знаходилися в опозиції і внутрішньої еміграції функціонери PSUV.

Про наслідки бездіяльності попередив і сам в. о. президента країни Хуан Гуайдо: непропуску гуманітарного вантажу венесуельськими військовими може розглядатися як злочин проти людяності, заявив він у своєму недавньому виступі.

Венесуельським військовим не завадило б поглянути на досвід аргентинських колег, які навіть в 2019 не можуть виплутатись з подібних звинувачень, і якнайшвидше зробити свій вибір, поки ще є можливість, поки армію не посадили на голодний пайок, як потенційно небезпечний для демократії інститут, а самих милитарес не почали пачками саджати за ґрати на десятки років: адже звинувачення маячать важкі.

Збройні сили Боліваріанської Республіки Венесуела зобов’язані втрутитися в конфлікт на боці народу, повалити уряд Ніколаса Мадуро, заарештувати правлячу верхівку і найбільш корумпованих, схильних до насильства високопоставлених милитарес і силовиків і забезпечити перехід країни до демократії в тому форматі, в якому це буде зручно венесуельцям. Опозиція чекає саме цього. Прості люди чекають саме цього. Країна чекає саме цього.

Хто такий Хуан Гуайдо і як до нього ставитися?

Гуайдо це консенсусна фігура, необхідна для “демократичного транзиту”. Він є легітимним в.о. президента Венесуели, за якою немає заперечень ні у більшості держав регіону, ні у народу в самій Венесуелі, ні у опозиції за кордоном. При цьому він не викликає якихось яскравих позитивних емоцій. Не слід робити з нього “національного спасителя” або шукати якісь видатні лідерські якості.

Гуайдо це типовий для сучасної Венесуели і взагалі для Латинської Америки молодий маловідомий ліберальний політик, головним завданням якого є побути голосом розуму в бурхливому морі політичної кризи до тієї пори, поки він не вирішиться. Розглядати його в якості президента Венесуели мені б не хотілося, оскільки Гуайдо не впорається з цим завданням через недосвідченість, безідейності, неготовність до рішучих реформ та відповідальності за них.

Підведемо підсумки?

Панамериканський розворот вправо йде повним ходом, і ліві репресивні режими хитаються і руйнуються. У рунеті цей процес висвітлюється, м’яко кажучи, необ’єктивно. Я сподіваюся, що коли мій читач в черговий раз почує розповіді про “раптове”, “спланованому у Вашингтоні путч” у Венесуелі, де все було спокійно, а з 2018 почалися інспіровані американцями протести — він або вона критично поставиться до пропаганди.

Закріпимо пройдене коротко. Протести у Венесуелі розпочалися ще у першій половині 2000-х, вони підсилювалися і ставали все більш потужними, ставши чимось звичним до початку 2010-х. У 2013 на виборах ледь не переміг Енріке Капрілес — кандидат від опозиції (якщо б не страхи і нерішучість опозиції і старання не беззмінною головуючого Національної виборчої ради Тібісай Лусены — корумпованої соціалістки, яку венесуельці ненавидять за підтасування на користь соціалістів на виборах, Капрілес б переміг).

Протести досягли величезних масштабів, міжнародна спільнота і преса почали звертати на них увагу. Раптово виявилося, що країною керує скажений соціалістичний наркокартель, пов’язаний з державами-ізгоями і міжнародним тероризмом, а за нею тим часом катаються байкери-парамилитарес, губернатори в машинах Дракули, колумбійські наркокартелі і близькосхідні джихадисти. Президент при цьому спілкується з духом покійного Чавеса в образі птаха, а опозицію катують і вбивають посеред білого дня.

У 2016 Венесуели вигнали з Меркосур, куди вона ледве змогла пробратися в 2012. Її виключили за порушення прав людини. У 2017 була створена Grupo de Lima, і лише до 2019 всі заговорили про можливе міжнародне втручання. Протягом усього цього часу величезна венесуельська діаспора за кордоном привертала увагу до проблем країни, влаштовувала марші, протести, акції, публікувала статті, проводила з’їзди.

Таким чином, нічого несподіваного чи екстраординарного у нинішньому рівні тиску на Венесуели немає. Воно добиралося до нього багато років і венесуельські власті доклали всіх зусиль, щоб тиск не слабшало. Замовляли — отримуйте, розписуйтеся.