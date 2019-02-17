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У Петербурзі обрушилися перекриття в будівлі університету

17.02.2019

В Петербурге обрушились перекрытия в здании университета

У п’ятиповерховій будівлі Національного дослідницького університету інформаційних технологій, механіки і оптики (НДУ ІТМО) на вулиці Ломоносова в Санкт-Петербурзі відбулося обвалення плит перекриття з п’ятого по другий поверхи.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. За даними МНС Росії, людей під завалами не залишилося, всі евакуйовані. Тим не менш, глава міністерства Євген Зиничев прилетів з Москви в Петербурзі.

“На даний момент людей там бути не повинно. Але не виключаємо, що хтось випадково міг в цей час перебувати там”, – сказав журналістам Зиничев.

Раніше повідомлялося, що заблокованими в будівлі можуть бути близько 20 осіб.

 

В Петербурге обрушились перекрытия в здании университета

 

 

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