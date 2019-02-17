У Новій Зеландії звалився тушивший пожежа вертоліт

Пілотові вдалося вибратися з вертольота самостійно.

У Новій Зеландії під час гасіння лісової пожежі зазнав аварії пожежний вертоліт. Пілот зумів покинути повітряне судно самостійно.

Як повідомили в службі порятунку Нової Зеландії, катастрофа сталася в районі Піджен Веллі на Південному острові країни.

“На момент аварії, що сталася з нез’ясованої причини, пожежна машина несла воду для скидання на масштабна лісова пожежа. В кабіні знаходився тільки пілот, якому вдалося покинути судно після аварії самостійно, в даний момент він проходить медичний огляд, його життю нічого не загрожує”, – розповів диспетчер служби Роджер Болл.

За даними служби порятунку, після аварії всі роботи повітряної спецтехніки на місці лісових пожеж припинені, з’ясовуються причини аварії.