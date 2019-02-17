Міністр економіки Макарова повідомила, що Україна наздожене Польщу через 50 років

Після падіння 2014 українська економіка стабілізувалася і повернулася до режиму постійного зростання.

Про це заявила в ефірі “Радіо Свобода” міністр фінансів України Оксана Маркарова.

За її словами, до 2014 року економіка України була “хворий”, а потім відчула вплив російської агресії, тому головним завданням уряду було стабілізувати її.

“Це було зроблено. Зараз вже 12 кварталів поспіль економіка України зростає. Якщо подивитися на результат, якого ми досягли за попередні 4 роки, звичайно, він незвичайний, якщо можна так сказати. І мало хто вірив, що нам вдасться так швидко стабілізувати економіку і повернутися вже, можна сказати, до стабільного зростання. Інфляція – менше 10%. Золотовалютні резерви на сьогодні – найвищі за останні 5 років. Якщо говорити про макроекономічної ситуації, то вона достатньо стабільна на сьогоднішній день”, – розповіла Маркарова.

За словами міністра фінансів, якщо українська економіка буде розвиватися такими темпами, то наздожене Польщу через 50 років.

“І якщо Україна збереже статус-кво такий, як зараз, то для того, щоб наздогнати Польщу, таку, як вона є сьогодні, треба 50 років. Це, звичайно, для нас довгий термін. І ми плануємо і маємо рецепти, як зробити, щоб наздогнати швидше”, – зазначила міністр.