“Квартал 95” пожартували про Тимошенко

Студія “Квартал 95” у новому випуску гумористичного шоу “Чисто News” пройшлися жартами над голосними новинами тижня.

У випуску обговорили скасування концерту у Вінниці через передвиборної компанії Володимира Зеленського, а також видачу 1000 гривень від влади перед виборами.

Про це в суботу, 16 лютого, повідомляє видання “Бізнес.медіа” з посиланням на відео опубліковане на офіційній сторінці програми.

“День Святого Валентина і Петіна тисяча гривень”, – ставки назвою вийшов останній випуск програми від 14 лютого. Також під відео був підпис: “Валентинки для Порошенка, Тимошенко, Ляшко та інших політиків від нашого Євген Кошовий — у новому випуску “Чисто NEWS”!.”

В коментарях передплатники по різному поставилися до даного випуску.

“Ааа красава про фільм (слуга народу) почекайте ще почнуть плести що це 25кадр і що його взагалі расея просуває як варіант “Б””, – написав користувач.

“Ага, “приємно” дивитися і особливо слухати 27 років одні й ті ж пики політиків. Країна казкових мазохістів, які кожен раз наступають на одні і ті ж граблі. Одна надія на Зеленського.”, – зазначив Володимир Кучма.

“Не про що хлопці,відписуюся”, – додав Євген.