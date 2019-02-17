У Канаді зійшли з рейок 37 вагонів-цистерн з нафтою

Близько 40 вагонів товарного складу, що перевозив неочищену нафту, зійшли з рейок у канадській провінції Манітоба.

Про це в суботу повідомив телеканал CBC. Аварія сталася у 300 км на північний захід від Вінніпега недалеко від села Сент-Лазар.

В результаті сходу з рейок 37 цистерн стався розлив нафти.

Фахівці транспортної компанії CN, якій належить складу, в даний час оточили місце НП і займаються очищенням території. Постраждалих немає.