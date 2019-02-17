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У Канаді зійшли з рейок 37 вагонів-цистерн з нафтою

17.02.2019

В Канаде сошли с рельсов 37 вагонов-цистерн с нефтью

Близько 40 вагонів товарного складу, що перевозив неочищену нафту, зійшли з рейок у канадській провінції Манітоба.

Про це в суботу повідомив телеканал CBC. Аварія сталася у 300 км на північний захід від Вінніпега недалеко від села Сент-Лазар.

В результаті сходу з рейок 37 цистерн стався розлив нафти.

Фахівці транспортної компанії CN, якій належить складу, в даний час оточили місце НП і займаються очищенням території. Постраждалих немає.

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