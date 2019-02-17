“Росія хоче прибрати Порошенко”, – Курт Волкер

Росія хоче “прибрати” українського президента Петра Порошенка на майбутніх виборах, щоб розробити більш вигідну для неї співпрацю з новим главою країни.

Таку точку зору висловив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер під час конференції в Мюнхені (Німеччина).

“Вони дуже хочуть усунути його від влади і я думаю, що вони сподіваються на укладення якогось договору з новим урядом, що буде на руку Росії, оскільки вони не отримують від цього Порошенко”, – пояснив Волкер.

Порошенко доведеться вести серйозну боротьбу за переобрання. Його найближчими конкурентами є нардеп Юлія Тимошенко і шоуменВладимир Зеленський.

Журналісти агентства AFP також відзначили, що рейтинг Порошенко почав рости після створення незалежної від Москви Української православної церкви і захоплення 24 українських моряків російськими прикордонниками.