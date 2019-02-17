Кличко висловився про Зеленском

Мер Києва Віталій Кличко назвав кандидата в президенти і шоумена Володимира Зеленського пасажиром літака, який випадково опинився в кабіні пілота.

“Досить креативно сказати: “давайте писати програму разом з народом”.

Але це мені нагадує пасажира, який потрапив в кабіну пілота і просить пасажирів ради, як злітати. Я не хотів би опинитися в такому літаку”, – сказав Кличко.

Кличко не розуміє, коли кандидат у президенти пише свою політичну програму методом всенародного участі. На думку мера Києва, це дуже небезпечна ситуація для країни.