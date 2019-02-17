У Солсбері на соборі вивісили прапор Росії

Незабаром його прибрали з будівлі.

Невідомі повісили російський прапор на Солсберийском соборі в Англії, то помітили місцеві жителі та поширили інформацію в соціальних мережах.

Прапор прибрали відразу, як тільки його помітили.

Нагадаємо, 4 березня 2018 року колишнього російського агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичним речовиною Новачок в британському Солсбері.

Великобританія стверджує, що за отруєнням Скрипалів стоїть Росія, а виконавці злочину – офіцери ГРУ.

За даними британських правоохоронців, за замахом стоять російські офіцери ГРУ “Олександр Петров” і “Руслан Боширов” (справжні імена – Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін).

В ефірі російського ТБ “Петров” і “Боширов” повідомили, що нібито їздили в Солсбері просто подивитися собор, а не труїти Скрипалів.