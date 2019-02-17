Тимошенко прокоментувала рейтинг Зеленського

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко прокоментувала рейтинги свого опонента і актора Володимира Зеленського.

Відзначається, що Юлія Тимошенко вважає, що, незважаючи на нинішні рейтинги керівника студії «Квартал 95» Володимира Зеленського, в день голосування, 31 березня, виборці зроблять серйозний вибір.

Модератор запитав, чи не означає той факт, що в соцопитуваннях лідирує «комік без політичного досвіду», що люди бачать у ній старого політика, не здатного внести зміни, а також про те, як вона переконує українців у тому, що може запропонувати щось нове.

«У нас немає завдання переконувати когось. Сьогоднішня ситуація в Україні краще, ніж будь-які слова переконати українців бути мудрішими краще. Люди в розпачі, вони розчаровані і бідні. І саме це переконує їх діяти мудро. Я вірю, що, коли кожен прийде на виборчу дільницю, щоб обрати кандидата, то в останню хвилину люди будуть думати не про те, як виживати, а про те, як жити в Україні. Я вірю, що вибір українців буде абсолютно серйозним і мудрим», — відповіла вона.