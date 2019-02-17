Тимошенко: всі хто був у зв’язках з Порошенком будуть сидіти

Навколо чинного президента плавають махрові корупціонери, і це вже переходить всі межі. Для нового глави держави залишити корупційні метастази нинішнього президента — це самогубство.

Як і обіцяла, зустрілася з представниками ініціативи «Антикорупційна порядок денний», яка об’єднала 23 антикорупційні громадські організації. Минулого тижня вони звернулись до кандидатів у президенти з пропозицією надати своє бачення шляхів боротьби з корупцією.

Моє тверде переконання: громадськість — це найкращий партнер у боротьбі з корупцією. Але боротися в ручному режимі — неефективно.

До цього треба підходити системно і збалансувати владу таким чином, щоб не було можливості корумпувати цілу державу, як це відбувається зараз.

У нас в Новому курсі України напрацьована цілісна модель державного управління, яка реально не допустить такого явища, як корупція.

Навколо чинного президента плавають махрові корупціонери, і це вже переходить всі межі. Для нового глави держави залишити корупційні метастази нинішнього президента — це самогубство.

Ми в команді дуже мотивовані, щоб всі, хто був хоча б у мінімальних корупційних зв’язках з Порошенком або з попередньою владою, були покарані, аби ці метастази видалити негайно. Всі вони будуть сидіти.

Приємно було почути від учасників зустрічі подяку нашій команді за послідовну підтримку всіх антикорупційних ініціатив.

Радує, що всі законопроекти, подані мною, пройшли тест громадськості — в жодному з них не знайшли корупційної складової.

Так буде і надалі!