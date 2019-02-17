Трамп загрожує Європі відпустити полонених бойовиків ИГИЛ

Він закликав союзників у Європі забрати захоплених у Сирії бойовиків.

Президент США Дональд Трамп пригрозив Європі відпустити понад 800 полонених бойовиків, які можуть приєднатися до терористичної угруповання “Ісламська держава” в Сирії, якщо країни не заберуть їх і не засудять.

Трамп також зазначив, що не хоче спостерігати за тим, як терористи проникають в європейські країни. “США закликають Британії, Франції, Німеччини та інших європейських союзників взяти назад понад 800 бойовиків ІГ, захоплених у Сирії, та надати їх суду”, – сказав він.

За словами Трампа, в іншому випадку Штати будуть змушені відпустити полонених бойовиків. Він в черговий раз похвалився зусиллями по боротьбі з тероризмом, закликавши та інших зробити щось.

“Альтернатива є небажаною, оскільки нам доведеться відпустити їх. США не хочуть спостерігати за тим, як бойовики ІГ проникають в Європу, куди вони, як очікується, підуть. Ми робимо так багато витрачаємо так багато. Пора робити іншим те, що вони здатні робити”, – додав Трамп.

Така цікава риторика у Трампа має намір залучити європейців до участі у військових діях на Близькому Сході.