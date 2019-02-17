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У Британії осквернили могилу Карла Маркса

17.02.2019

В Британии осквернили могилу Карла МарксаХулігани розмалювали могилу Маркса лайливими написами.

У Лондоні, на Гайгейтском цвинтар, другий раз за останній тиждень невідомі вандали понівечили могилу німецького філософа, економіста, соціолога і громадського діяча Карла Маркса.

Повідомляється, що хулігани, користуючись балончиком з червоною фарбою, розмалювали могилу Маркса лайливими написами, назвавши останнього – “архітектором геноциду, терору і масового гноблення”, а його ідеї – “ідеологія голодних і доктрина ненависті”.

“Хай там що ви думаєте про спадщині Маркса, і це не спосіб хоч щось довести”, – наголошується в офіційному мікроблозі Гайгейтского кладовища в Twitter.

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