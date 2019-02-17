Лукашенко гарно “поставив” Путіна в одне місце – кадри, на яких президент Росії не знав, куди себе подіти

Президент Білорусі Олександр Лукашенко хитро прокоментував чутки про “Союзну державу”, поставивши колегу з РФ Володимира Путіна в дуже незручне становище.

У Мережі вже з’явилися кадри гучної заяви Лукашенка.

Лукашенко у спільній з Путіним заяві до преси не став ні підтверджувати, ні спростовувати чутки про плани об’єднати країни “Союзна держава”. Він переклав відповідальність за це рішення на народи РФ і Білорусі.

“Ми готові настільки йти далеко в єднанні і об’єднання наших зусиль, держав і народів, наскільки ви готові. Слухайте, ми завтра можемо об’єднатися удвох, у нас проблем немає! Але чи готові ви, росіяни і білоруси, на це питання…” – Лукашенко піддав сумніву бажання їх народів об’єднатися в одну країну.

Не упустив випадку Лукашенко і нібито ненавмисно принизити російського колегу, натякнувши, що той послабив Росію. “А якщо (росіяни і білоруси) не готові (об’єднуватися), яка б не була потужна Росія і величезна, вона сьогодні не в змозі нав’язати волю кому-то”, – заявив білоруський лідер.

“Ставте цілі, а ми будемо їх реалізовувати: ми ваші раби”, – звернувся він до народів РФ і Білорусі. Останні його слова змусили Путіна втратити самовладання – він розсміявся.