У Франції розслідують антисемітське напад «жовтих жилетах»

Макрон був обурений інцидентом.

Прокуратура Парижа проводить попереднє розслідування антисемітської витівки під час акції “жовтих жилетах” 16 лютого, жертвою якої став відомий французький філософ, етнічний єврей Ален Финкелькраут.

Як зазначається в заяві прокуратури, опублікованому в неділю, 17 лютого, слідчі дії ведуться в зв’язку з публічною образою через походження, етнічної приналежності, нації, раси або релігії.

70-річний філософ виявився під час чергової акції “жовтих жилетах” на шляху протестувальників. Його врятувало лише втручання поліції.

Финкелькраут розповів, що протестувальники кричали йому: “Забирайся, смердючий єврей”, “Франція наша, а не ваша!”, “Євреїв тут місця немає! Євреї – сміття, євреї відходи!”. Звучала пропозиція кинути його в канал.

Президент Франції Емманюель Макрон був обурений інцидентом:

“Син польських емігрантів, що став французьким академіком, Ален Финкелькраут не тільки видатна людина, але і символ тих можливостей, які Республіка дає кожному. Антисемітські образи, яким він піддавався, – це абсолютне заперечення того, хто ми є, і того, що робить нас великою нацією. Ми не потерпимо їх”, – написав глава держави у своєму Twitter.

За словами глави французького МВС Крістофа Кастанера, основний підозрюваний у антисемітської витівку пізнаний.