Прем’єр Британії обговорить проблему кордону з Ірландією

Мей планує знайти рішення по врегулюванню проблеми кордону.

Глава уряду Великобританії Тереза Мей планує обговорити умови виходу з Євросоюзу з кожним європейським лідером і головою Європейської Комісії після чергового провалу її однопартійців у парламенті.

У своїх переговорах з лідерами держав Євросоюзу і президентом Єврокомісії Мей планує знайти рішення по врегулюванню проблеми кордону з Ірландією (backstop), яка є однією з найбільших проблем Brexit.

Backstop став головним питанням в процесі виходу Британії з Євросоюзу. У своєму листі до консерваторів у парламенті Мей закликала відкласти всі особисті уподобання і об’єднатися навколо інтересів країни, підтримуючи укладення угоди з ЄС.