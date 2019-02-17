КНДР таємно розвиває ядерну програму

КНДР погодилася на проведення перевірок ядерних об’єктів інспекторами Міжнародного агентства з атомної енергії.

Спеціальна комісія ООН повідомила, що Північна Корея (КНДР) продовжує таємно розвивати свою ядерну програму.

Згідно з доповіддю комісії ООН, Пхеньян продовжує збирати, тестувати балістичні ракети і використовувати ядерний центр в Йонбені.

Як повідомляється, КНДР використовує цивільні об’єкти, зокрема аеропорти, для складання та тестування балістичних ракет.

Відзначається, що об’єкти, які використовуються для роботи з ядерним озброєнням, розташовані поблизу залізничних і транспортних маршрутів, за якими раніше здійснювалося переміщення складових частин північнокорейських ракет, включаючи міжконтинентальні балістичні “Хвасон-15”.

Нагадаємо, раніше Північна Корея погодилася на проведення перевірок ядерних об’єктів інспекторами Міжнародного агентства з атомної енергії. КНДР пообіцяла гарантувати безпеку інспекторів і невтручання у процес перевірок.

Додамо, що 27-28 лютого у вьетнамськом Ханої відбудеться другий саміт президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина.