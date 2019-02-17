«Рахунки заморожені»: чому Венесуела не отримає своїх грошей

Газпромбанк вирішив заморозити рахунки венесуельської національної нафтової компанії PDVSA, повідомляє агентство Reuters. Джерело в банку стверджує, що це пов’язано з санкціями США проти компанії. Раніше російська кредитна організація визнала наявність рахунків PDVSA. Інформагентства також повідомляли, що США хочуть зовсім заборонити співпраця з венесуельськими нафтовиками.

Газпромбанк заморозить рахунки венесуельської нафтової держкомпанії PDVSA. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерело в банку. «Рахунки PDVSA зараз заморожені. Як ви розумієте, операції проводитися не можуть», — сказав він.

За словами джерела, рішення про заморожування рахунку прийнято через побоювання американських санкцій відносно венесуельської компанії.

Достовірність цієї інформації поки не підтверджена. Газпромбанк офіційного коментаря на момент підготовки цього матеріалу не поширив. На запит «Газеты.Ru» у банку не відповіли.

Раніше агентство Reuters уже повідомляло відомості з посиланням на джерела, що стосуються Газпромбанку і PDVSA, і які потім російської кредитної організації спростували. Зокрема, мова йшла про те, що венесуельські нафтовики переводять у банк рахунки своїх спільних підприємств.

Там визнали, наявність рахунків PDVSA, відкритих кілька років тому, але заявили, що нових рахунків не відкривалося останнім часом.

«Інформація агентства Reuters не відповідає дійсності. Будучи однією з найбільших нафтових компаній світу, PDVSA має відкриті рахунки у багатьох великих банках, у тому числі міжнародних. В рамках взаємодії з кількома російськими компаніями — клієнтами банку в групі ДПБ кілька років тому також були відкриті рахунки PDVSA. Однак ми наголошуємо, що ніякі нові рахунки не відкривались і не плануються банком до відкриття», — зазначив співрозмовник ТАСС у Газпромбанку.

Агентство Bloomberg, з посиланням на міністра нафти Венесуели Мануеля Кеведо, повідомляло, що у нафтової держкомпанії є рахунки в російських банках вже багато років.

Нагадаємо, що новий виток санкцій відносно Венесуели розпочався в цьому році. Глава парламенту країни, лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе президентом і його визнали США, деякі країни Центральної і Південної Америки, а також країни ЄС та інші американські союзники. Росія, Китай, Туреччина, Нікарагуа, Куба і ряд інших держав залишилися вірні чинному главі Венесуели Ниоласу Мадуро.

В рамках боротьби з режимом» американські власті пішли на безпрецедентні кроки. Наприклад, надали Гуайдо право користуватися венесуельськими рахунками в своїх банках.

Під санкції потрапила і PDVSA. Зокрема, її рахунки арештовані, нафта компанія вільно продавати не може. Так само вона де-факто втратила контроль над своєю американської «дочкою» Citgo.