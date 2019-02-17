Арестович: 101% – на цих виборах переможе Порошенко, все це вже добре розуміють

Парламентська кампанія буде кардинально відрізнятися від президентської кампанії, тому що там буде інтрига і реальна боротьба за те, хто зуміє потрапити у Верховну Раду і сформувати там більшість. На цих президентських виборах ніякої інтриги вже немає. Петро Порошенко перемагає – 101%, це вже ясно. Таку думку в інтерв’ю одному зі ЗМІ висловив політичний аналітик Олексій Арестович.

Він пояснив, чому добре відомо, що Порошенко переоберуть на другий термін. Тому що українського президента завжди вибирають три групи осіб: український народ, українські олігархи і зарубіжні партнери. Не важко собі уявити, як зарубіжні партнери дивляться на того ж самого Зеленського і Тимошенко. Вони прекрасно все розуміють, їх популистическими промовами не обдурити. Про Порошенка теж вони багато чого знають, але він не заграє з Москвою.

Арестович зазначає, якщо на вибори президента дивитися не з соціально-економічних поглядів, не з точки зору боротьби з корупцією, а з історичної точки зору, то відразу все стає зрозуміло. На Заході дивляться з історичної точки зору, в України немає ресурсів для нейтралітету. Це означає, що в осяжний період 5-10 років ми можемо повернутися назад до Росії. Захід добре розуміє, що краще продовжувати інтегрувати Україну в ЄС, ніж наблизити РФ до своїх кордонів. Питання тільки до українського народу, який досі продовжує вірити популістським обіцянкам про низькі тарифи і високих зарплатах.