Прем’єр Польщі скасував візит в Ізраїль: названа причина

Офіс Нетаньяху і газета стверджують, що прем’єр був процитований некоректно.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький не приїде на зустріч в Ізраїлі, яка повинна була початися 18 лютого.

Про це заявив Міхал Дворчик, очолює канцелярію Моравецького.

У четвер ввечері видання Jerusalem Post повідомило, що під час свого перебування у Варшаві прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що “поляки співпрацювали з нацистами” під час Голокосту, маючи на увазі окремих осіб, які брали участь у вбивствах євреїв.

Спочатку видання написало таким чином, що слово “поляки” можна було сприйняти як звинувачення на адресу всієї польської нації.

Офіс Нетаньяху і газета стверджують, що прем’єр був процитований некоректно, але польський уряд заявив, що його не задовольняє це пояснення.