Притула на Нацвідборі зробив заяву про Крим

Український гуморист і телеведучий Сергій Притула на другому півфіналі Національного відбору на Євробачення-2019 зробив заяву про аннексированном Крим.

Це сталося, коли він представляв на сцені дует близнят з півострова ANNA MARIA (Ганна та Марія Опанасюк), які з моменту Евромайдана працюють у Києві.

“Не втомимося заявляти: Крим – це Україна! Народні артистки Криму. Дует ANNA MARIA”, – сказав Притула, нагадавши, що дівчата були проти анексії Криму.

Нагадаємо, що у дівчат в Криму залишилися впливові батьки. Мати артисток Лариса Опанасюк зараз займає пост віце-прем’єра в підконтрольному Росії уряді Сергія Аксьонова. А батько дівчат – відомий у Криму суддя.