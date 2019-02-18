З Венесуели вислали депутатів Європарламенту

У них забрали паспорти.

Уряд Венесуели в неділю, 17 лютого, не пустила в країну делегацію Європарламенту. “Нас висилають з Венесуели. У нас забрали паспорти”, – заявив представник Європарламенту Естебан Гонсалес Понс. Депутат додав, що їм не повідомили причини заборони на в’їзд.

За інформацією учасника делегації, кілька членів Європейської народної партії мали намір зустрітися з тимчасовим президентом Венесуели Хуаном Гуайдо, який розкритикував ситуацію і назвав главу Венесуели Ніколаса Мадуро “узурпатором”. Саме Мадуро підвищує ціну передачі влади”, – підкреслив Гуайдо.

У свою чергу, глава МЗС Венесуели Хорхе Арреаса заявив, що депутатам за кілька днів до поїздки по дипломатичних каналах надіслали попередження про заборону в’їзду. Парламентаріїв з “заговорщическими мотивами” “настійно закликали утриматися від поїздки і уникнути провокацій”, написав Арреаса у своєму мікроблозі Twitter.

У травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори глави держави. За даними ЦВК країни, чинний президент Мадуро здобув перемогу, набравши близько 70 відсотків голосів. Опозиція бойкотувала вибори, а їх результати не визнали Європейський Союз, США і ряд країн Латинської Америки.

22 січня в Каракасі та інших містах країни почалися масові акції протесту після вступу Мадуро на пост глави держави на другий термін. На наступний день голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасово виконуючим обов’язки президента країни. Пізніше Верховний суд Венесуели заборонив йому виїжджати за кордон.

Більшість країн Євросоюзу, включаючи Німеччину, заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Крім того, його визнали США, Канада, Австралія і частина країн Латинської Америки, а також Організація американських держав.