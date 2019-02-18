НБУ встановив курс долара після вихідних

Після вихідних курс долара продовжив знову дорожчати. Сьогодні, 18 лютого, Національний банк України встановив курс американського долара до національної валюти на рівні 27,24 грн за 1 долар. Дані були взяті з офіційного сайту НБУ.

Наголошується, що це на 9 копійок більше, ніж було в п’ятницю.

Що стосується євро, то він теж подорожчав. У порівнянні з курсом перед вихідними, він став на 8 копійок більше і склав 30,68 грн за 1 євро.

За інформацією журналістів, в обмінних пунктах долар купують по 27,16 грн, продають по 27,21 грн.

За євро пропонують 30,72 грн. Продають по 30,84 грн.