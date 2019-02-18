За ширмою цін АЗС

Власники транспортних компаній зважилися бити чолом прем’єру: мовляв, господарі нафтових компаній сприяють зростанню й без того чималих цін на продовольство.

У гонитві за наживою вони скасували корпоративні знижки для перевізників, стали продавати їм бензин і дизпаливо за цінами навіть вище тих, що позначені на табло АЗС. І все це на тлі боротьби верховних властей і з інфляцією, і з підвищенням вартості палива.

Пояснимо: корпоративні знижки надаються тим, хто користується паливними картками, розрахунки за якими провадяться в безготівковій формі. Так зручніше і перевізникам контролювати заправку авто, і нафтовикам, заполучившим постійних клієнтів.

До кінця жовтня йшла боротьба уряду з спробами нафтовиків підняти внутрішні ціни на паливо під приводом їх зростання на світовому ринку. Мовляв, за кордоном ми заробляємо куди більше, ніж у цій країні, а гроші не пахнуть!

31 жовтня домовилися про заморожування цін на бензин. Нафтобарони змушені були поступитися, але, щоб не втратити свої чималі доходи, включили хитрості – не тільки зняли знижки для перевізників за паливними картками, але й ввели націнки за користування ними: мовляв, плата за сервіс!

У результаті бізнес-клієнти змушені платити за дизель на 5% більше «ціни стели» (табло розцінок) АЗС і на 1% більше за бензин. Таким чином, паливо, вартість якого закладена в кожному перевозимом по країні товар, подорожчало, і доставляти товари від виробника до роздрібних мереж, за твердженнями транспортників, стало дорожче на третину. Завдяки цьому продукти в магазинах можуть подорожчати в середньому на 10%, і громадяни покупці гостро це відчують.

Ситуація цілком типова для дикого вітчизняного бізнесу, у якого єдиною метою є прибуток будь-якою ціною! Однак на те й існує державна влада, щоб товстосуми не борзіли, тим більше не наживалися за рахунок зовсім небагатих співвітчизників.

Воплі нафтовиків, що вони зубожіють, продаючи паливо в Росії, ще мали хоч якийсь сенс на початку жовтня, коли барель нафти коштував більше 86 доларів. Але з тих пір його вартість впала на третину, а бензин в Росії не подешевшав! Ось тут би уряду і схопити магнатів за руку, а краще за манішку!

Однак жодних рухів. Більш того, півтора з зайвим місяця нафтянка багатіє на фокусах з паливними картками, використовуючи приховане підвищення цін, а прем’єр – в невіданні. І в апараті куратора галузі Д. Козака відповіли журналістам, що немає відомостей щодо цієї комбінації. Або там знають і мовчать? У будь-якому разі це в корені суперечить статусу та обов’язків чиновників.

Хоча… Цінники на АЗС не ростуть! Податки в казну капають! А комбінація нафтовиків вдарить громадян лише через торговельні мережі – шукай там кінці! І уряд ніби й ні при чому – чого йому метушитися?!