Urals буде дешевшати через зростання видобутку в США

Середньорічна ціна російської нафти марки Urals в умовах прогнозованого зростання видобутку нафти в США може знизитися з 70 доларів за барель у 2018 році до 63,6 долара в 2019 і 58,7 долара в 2020 році. Таку думку висловив директор групи корпоративних рейтингів АКРА Василь Танурков.

Він пояснив, що таке плавне зниження ціни пояснюється віденською угодою ОПЕК+. «Ми вважаємо, що надалі угода продовжить грати стабілізуючу роль, незважаючи на прогнозоване значне зростання видобутку сланцевої в США, в 2019-2020 роках очікуємо лише помірного зниження середньорічних цін на нафту марки Urals», – зазначив Танурков в інтерв’ю .

У четвер міністр енергетики РФ Олександр Новак повідомив, що бюджет РФ за два роки додатково отримав 6 трлн рублів завдяки угоді ОПЕК+, а російські компанії — 2-2,5 трлн рублів, при цьому премія на барель нафти, за консервативними оцінками, становила 10 доларів.

“Угода ОПЕК+ дійсно зробило вкрай позитивний вплив… Оцінка ефекту в 10 доларів на барель виглядає дуже консервативною: нагадаємо, що середньорічна ціна Urals в основному завдяки досягнутій угоді зросла з 42,3 долара за барель в 2016 році до 70 доларів в 2018 році”, — прокоментував експерт.

Танурков при цьому зазначає, що без угоди ОПЕК+ нафтові ціни певно б теж дещо відновилися, але їх зростання був би обмежений рівнем витрат американських сланцевих виробників. “Без угоди ціни, ймовірно, встановилися б у межах 50-55 доларів за барель”, — вважає він.

«При цьому, хоча участь в угоді і обмежило темпи зростання видобутку нафти в Росії, все ж обсяг видобутку в 2018 році зріс до 555,8 мільйони тонн порівняно з 547,5 мільйона в 2016 році», — додає Танурков.

На цьому тижні Міненерго США повідомило, що середньодобовий видобуток нафти в країні в 2018 році склала 10,96 млн барелів на добу. При цьому відомство прогнозує, що в 2019 році цей показник зросте до 12,41 млн, а в 2020 році — до 13,2 млн барелів у день.