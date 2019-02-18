Українські військові захопили в полон члена диверсійно-розвідувальної групи – штаб операції Об’єднаних сил

17 лютого на светлодарском напрямку в Донецькій області бойовики зробили спробу виходу диверсійно-розвідувальної групи, яка повинна була атакувати позиції одного з українських батальйонів. Про це повідомив прес-центр штабу операції Об’єднаних сил в Facebook.

“Добре організована служба українських захисників на спостережних пунктах дала можливість завчасно викрити ворожі наміри. Напад ворога відбито, одного з окупантів взяли в полон. Зараз полоненого допитують співробітники відповідних підрозділів Об’єднаних сил”, – відзначили в штабі Об’єднаних сил.

У квітні 2014 року на сході України почався збройний конфлікт. Бойові дії ведуться між Збройними силами України та проросійськими бойовиками, які контролюють частина Донецької і Луганської областей.