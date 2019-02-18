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Українські військові захопили в полон члена диверсійно-розвідувальної групи – штаб операції Об’єднаних сил

18.02.2019

Украинские военные захватили в плен члена диверсионно-разведывательной группы – штаб операции Объединенных сил

17 лютого на светлодарском напрямку в Донецькій області бойовики зробили спробу виходу диверсійно-розвідувальної групи, яка повинна була атакувати позиції одного з українських батальйонів. Про це повідомив прес-центр штабу операції Об’єднаних сил в Facebook.

“Добре організована служба українських захисників на спостережних пунктах дала можливість завчасно викрити ворожі наміри. Напад ворога відбито, одного з окупантів взяли в полон. Зараз полоненого допитують співробітники відповідних підрозділів Об’єднаних сил”, – відзначили в штабі Об’єднаних сил.

 

У квітні 2014 року на сході України почався збройний конфлікт. Бойові дії ведуться між Збройними силами України та проросійськими бойовиками, які контролюють частина Донецької і Луганської областей.

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