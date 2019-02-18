В Амстердамі затримали російську журналістку-правозахисницю

Поліцейські відмовилися представитися.



В аеропорту Амстердама затримали журналістку «Нової газети» Олену Милашину і співробітницю правозахисного центру «Меморіал» Мілану Бахаеву.

За даними «Нової газети», поліцейські, які затримали Милашину і Бахаеву, відмовилися представитися, заявивши, що «тут не Росія, і ніхто не зобов’язаний представлятися». Конкретних претензій до Мілашиної і Бахаевой не предьявляют. Жінки перебувають у відділенні поліції при аеропорт Амстердама. У Мілашиної без пояснень причин забрали телефон.

Мілашина і Бахаева прилетіли в Амстердам на зустріч з правозахисниками, дослідниками проблему сирійських біженців.