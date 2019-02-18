В Австралії акула понівечила серфера

Хлопець відбився дошкою.



В Австралії місцевий серфер отримав серйозні поранення в результаті атаки акули в районі міста Байрон-Бей.

Акула вкусила за ногу 41-річного Сема Едвардса, коли він займався серфінгом біля пляжу Белонгил вранці в неділю, 17 лютого.

Серферу вдалося відбитися від акули і дістатися до берега на своїй дошці, яка також отримала пошкодження від акулячих зубів.

Його доставили в лікарню у важкому, але стабільному стані. Він отримав травму верхньої частини стегна.

“Я був приблизно в 20 метрах позаду нього, він сів на дошку, і тут же з-під нього вискочила акула і збила його з дошки”, – заявив очевидець Дейн Девідсон.

По всій імовірності, це була молода біла акула.

Напад стався на наступний день після того, як 69-річний рятувальник зник під час плавання в сусідній Баллине.