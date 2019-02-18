У Британії лікар схуд вдвічі, щоб надихнути пацієнтів

Британець відчував себе дискомфортно з хворими.



Житель англійського міста Ноттінгем 24-річний Майлз Брайерс, що працює парамедиком, схуд вдвічі, щоб надихнути своїх пацієнтів.

Чоловік важив 158 кілограмів і не міг виконувати свою роботу найкращим чином. Він скаржився на задишку, постійно пітнів, не міг швидко бігати. Все це призводило до того, що Брайерс почував себе незручно при спілкуванні з пацієнтами.

Парамедик харчувався фастфудом, шоколадними батончиками та енергетичними напоями. Він вирішив схуднути і відмовився він шкідливої їжі, скинувши 30 кг. Такий результат не задовольнив лікаря, і він почав займатися за спеціальною програмою тренувань.

Регулярні заняття дозволили Брайерсу схуднути на 82 кілограми. Лікар сподівається, що його трансформація надихне хоча б однієї людини змінити своє життя на краще.