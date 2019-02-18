У Іспанії і Британії стався конфлікт у водах Гібралтару

Суперечка триває сотні років.



Військовий корабель Іспанії з приведеною в готовність озброєнням наказав британським комерційним судам покинути територіальні води Гібралтару, який підпорядкований Великобританії.

Зазначається, що інцидент стався в неділю, 17 лютого. На аудіозаписах переговорів чути, як капітан іспанського корабля наказує “покинути іспанські територіальні води”. Однак керівництво порту Гібралтару наказало британським кораблям залишатися на якорі.

Уряд Гібралтару назвало дії іспанського флоту “безглуздими”.

“Є тільки неприємний момент в цих безглуздих іграх, в які грають ті, хто не приймає безумовний суверенітет Британії над водами навколо Гібралтару, визнані всім світом у Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права. Здається, в іспанському флоті ще є люди, які думають, що можуть порушувати міжнародне право”, – заявив представник гібралтарської уряду.

В аудіозаписах переговорів екіпаж британського корабля навіть перепитав, чи мають іспанці на увазі саме їх корабель, після чого знову отримав наказ залишити води. Після відмови корабель флоту Іспанії продовжив повільно рухатися по узбережжю Гібралтару з приведеною в готовність озброєнням.

Гібралтар, який на півдні Піренейського півострова, перейшов до Великобританії в 1713 році за Утрехтскому мирним договором, проте Іспанія оскаржує пункти цього договору. Вона потім кілька разів намагалася повернути цю територію. В кінці 1960-х років Мадрид вдався до закриття кордону з Гібралтаром і відкрив його повністю лише в 1985 році, тобто за рік до вступу Іспанії в Європейське економічне співтовариство – попередника ЄС. Великобританія заявила, що Гібралтар також покине разом з нею Європейський Союз, незважаючи на те, що під час референдуму в 2016 році 96% місцевих жителів проголосували за те, щоб залишитися в ЄС.