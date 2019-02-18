У Неаполі затримали десятки “мафіозі”

Вони виконували накази лідерів клану



В ході рейду в Неаполі італійські карабінери затримали 30 осіб за підозрою в зв’язках з мафіозним кланом “Секуино”.

Зазначено, що правоохоронці отримали дві постанови про арешт. У документах наголошується, що підозрюваним інкримінують зв’язки з мафією, вимагання, а також незаконну торгівлю зброєю та наркотиками.

Так, клан “Секуино” веде боротьбу за контроль над районом Район Саніта, який розташований на північ від історичного центру Неаполя.

На думку слідства, затримані виконували накази лідерів клану – братів Сальваторе і Ніколи Секуино. При цьому брати на даний момент відбувають покарання у в’язниці.